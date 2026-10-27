अर्शदीप सिंह टॉप 5 में आगे बढ़े, टिम साउदी नंबर-1; T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर
अर्शदीप सिंह T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर्स की लिस्ट में एक स्थान आगे बढ़ गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में ऐसा किया।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को वेलिंगटन में तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में 58/1 का स्कोर बनाया। कीवी टीम को इस दौरान एकमात्र झटका अर्शदीप सिंह ने दिया। उन्होंने टिम सीफर्ट (2) को दूसरे ओवर में अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया। 27 वर्षीय अर्शदीप ने सीफर्ट को आउट करते ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 पेसर्स की लिस्ट में रिजवान बट को पछाड़ दिया। भारत का बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अब तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अर्शदीप के खाते में फिलहाल 102 T20I मैचों में 149 विकेट हैं। बहरीन की ओर से खेलने वाले रिजवान ने 97 टी20 मुकाबलों में 148 शिकार किए हैं।
अर्शदीप से आगे मुस्तफिजुर और साउदी
अर्शदीप से लिस्ट में मुस्तफिजुर रहमान और टिम साउदी आगे हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर ने अभी तक 130 T20I मुकाबलों में 163 विकेट हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज पेसर साउदी नंबर-1 हैं। उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 126 मैच खेले और 164 विकेट चटकाए। बता दें कि T20I में ओवरऑल सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान के नाम दर्ज है। उन्होंने 118 मुकाबलों में 197 शिकार किए हैं। ओवरऑल सर्वाधिक विकेट की लिस्ट में साउदी पांचवें, मुस्तफिजुर सातवें और अर्शदीप 12वें पायदान पर हैं। अर्शदीप भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके बाद जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने 100 टी20 मैचों में 126 शिकार किए हैं। वह न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 पेसर्स
164 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
163 - मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
149 - अर्शदीप सिंह (भारत)
148 - रिजवान बट (बहरीन)
142 - मार्क अडायर (आयरलैंड)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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