'यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है', अर्शदीप सिंह ने IND vs NZ मैच के बीच किया खास सेलिब्रेशन
IND vs NZ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने एक विकेट के दौरान मैदान पर खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया। मैच के बाद उन्होंने बताया कि यह सेलिब्रेशन उनकी गर्लफ्रेंड के लिए था।
अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी के दम पर भारत न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 185 रनों पर समेटने में कामयाब रहा। इस लेफ्टी गेंदबाज को अपना 5 विकेट पूरा ना होने का गम जरूर है, मगर मैच के दौरान उन्होंने एक खास सेलिब्रेशन किया, जिसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया। अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद बताया कि आखिरी विकेट के लिए वह थोड़े लालची हो गए थे, जिस वजह से उन्हें इतने रन पड़े। अर्शदीप सिंह ने अपने 10 ओवर के कोटे में 70 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। आइए जानते हैं, मैच के बाद उन्होंने क्या-क्या कहा?
सबकॉन्टिनेंट से आने के बाद बॉलिंग कंडीशन पर
यहां का मौसम अच्छा है और यहां से बॉलिंग करने में आसानी होती है। सबकॉन्टिनेंट से आने के बाद, जब विकेट में जान आ जाती है, तो यहां बॉलिंग करना हमेशा अच्छा लगता है। और हां, हवा भी मदद कर रही है।
न्यूजीलैंड की आखिर में निराशाजनक पार्टनरशिप पर
मैं कहूंगा कि हम थोड़े लालची हो रहे थे और बस विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। हमें बस पूरी इनिंग में जो कर रहे थे, उसे जारी रखना था, और विकेट मिल जाता। लेकिन आखिर में हम थोड़े लालची हो गए।
शॉर्ट बॉल से मिली सफलता पर
मुझे लगा कि विकेट में कुछ तो है, इसलिए हम बस सीम पर जोर से हिट करने और बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और वे उस लेंथ के कुछ शॉट आज़मा रहे थे, इसलिए हमें विकेट मिल गए।
दिन के अपने पसंदीदा विकेट पर
पसंदीदा पांचवां होता, जो मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं अभी भी एक ढूंढ रहा हूं।
अपने सेलिब्रेशन पर
यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। हम ये डांस स्टेप्स तब करते हैं जब हम बाहर घूमते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं। जब भी मूड थोड़ा खराब होता है, हम उस सेलिब्रेशन से एक-दूसरे को खुश करते हैं। तो यह उसके लिए था।
टारगेट और चेज पर
मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक टोटल है। हमें बस सरफेस के हिसाब से बैटिंग करनी है, और हम इसे पूरा कर लेंगे।
IND vs NZ पहली पारी का लेखा जोखा
अर्शदीप सिंह ने 5वें ओवर में विल यंग (9) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। श्रेयस अय्यर ने कमाल का कैच पकड़ा। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी निकोलस (9) को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नमन धीर ने इस बार कैच पकड़ा। 15वें ओवर में गुरनूर बरार ने टिम सीफर्ट (38) को आउट कर भारत को तीसरी और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने कीवी बल्लेबाज को बाउंसर पर फंसाया। 17वें ओवर में गुरनूर बरार ने टॉम लैथम (3) को कॉट एंड बोल्ड आउट कर भारत को चौथी विकेट दिलाई। भारत को 5वीं विकेट रोहित शर्मा के रॉकेट थ्रो ने दिलाई। डेरिल मिशेल 28 रन बनाकर आउट हुए। 6ठा विकेट अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर (4) को बोल्ड करके दिलाई। यह उनके वनडे करियर का भी पहला विकेट है। अंशुल कंबोज के 29वें ओवर में विराट कोहली ने स्लिप में नाथन स्मिथ (1) का एक हाथ से हैरतअंगेज कैच पकड़ा। अर्शदीप सिंह इसके बाद एक बार फिर अटैक पर आए और 32वें ओवर की पहली गेंद पर काइल जैमिसन को आउट किया। अर्शदीप सिंह ने अपना चौथा विकेट पारी के 36वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स (30) के रूप में चटकाया। बता दें, बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। ओवकास्ट कंडीशन के चलते गिल ने यह फैसला लिया है। भारतीय प्लेइंग XI में बड़े बदलाव हुए हैं। गिल ने टॉस के दौरान बताया कि भारत 4 तेज गेंदबाज और दो हरफनमौलाओं के साथ मैदान पर उतर रहा है। अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह 4 तेज गेंदबाज होंगे। जबकि नमन धीर और अक्षर पटेल हरफनमौला की भूमिका अदा करेंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें