'यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है', अर्शदीप सिंह ने IND vs NZ मैच के बीच किया खास सेलिब्रेशन

IND vs NZ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने एक विकेट के दौरान मैदान पर खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया। मैच के बाद उन्होंने बताया कि यह सेलिब्रेशन उनकी गर्लफ्रेंड के लिए था।

अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी के दम पर भारत न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 185 रनों पर समेटने में कामयाब रहा। इस लेफ्टी गेंदबाज को अपना 5 विकेट पूरा ना होने का गम जरूर है, मगर मैच के दौरान उन्होंने एक खास सेलिब्रेशन किया, जिसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया। अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद बताया कि आखिरी विकेट के लिए वह थोड़े लालची हो गए थे, जिस वजह से उन्हें इतने रन पड़े। अर्शदीप सिंह ने अपने 10 ओवर के कोटे में 70 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। आइए जानते हैं, मैच के बाद उन्होंने क्या-क्या कहा?

सबकॉन्टिनेंट से आने के बाद बॉलिंग कंडीशन पर यहां का मौसम अच्छा है और यहां से बॉलिंग करने में आसानी होती है। सबकॉन्टिनेंट से आने के बाद, जब विकेट में जान आ जाती है, तो यहां बॉलिंग करना हमेशा अच्छा लगता है। और हां, हवा भी मदद कर रही है।

न्यूजीलैंड की आखिर में निराशाजनक पार्टनरशिप पर मैं कहूंगा कि हम थोड़े लालची हो रहे थे और बस विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। हमें बस पूरी इनिंग में जो कर रहे थे, उसे जारी रखना था, और विकेट मिल जाता। लेकिन आखिर में हम थोड़े लालची हो गए।

शॉर्ट बॉल से मिली सफलता पर मुझे लगा कि विकेट में कुछ तो है, इसलिए हम बस सीम पर जोर से हिट करने और बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और वे उस लेंथ के कुछ शॉट आज़मा रहे थे, इसलिए हमें विकेट मिल गए।

दिन के अपने पसंदीदा विकेट पर पसंदीदा पांचवां होता, जो मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं अभी भी एक ढूंढ रहा हूं।

अपने सेलिब्रेशन पर यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। हम ये डांस स्टेप्स तब करते हैं जब हम बाहर घूमते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं। जब भी मूड थोड़ा खराब होता है, हम उस सेलिब्रेशन से एक-दूसरे को खुश करते हैं। तो यह उसके लिए था।

टारगेट और चेज पर मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक टोटल है। हमें बस सरफेस के हिसाब से बैटिंग करनी है, और हम इसे पूरा कर लेंगे।