एशिया कप में अर्शदीप सिंह की अनदेखी से भड़के आर अश्विन, बोले- एकजुट हो जाए बॉलिंग कम्युनिटी और…

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले भारत के स्पेशलिस्ट T20I तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल न किए जाने से रविचंद्रन अश्विन काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इससे गेंदबाज नाखुश होंगे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 01:47 PM
एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारत ने यूएई का सामना किया। उस मैच में प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह शामिल नहीं थे। अर्शदीप इस समय भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। वे 100 विकेट से एक विकेट दूर हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके खेलने के चांस नहीं हैं। इससे पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नाराज हैं। अश्विन ने गेंदबाजों पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अर्शदीप को टीम में शामिल न किए जाने से गेंदबाजों को गुस्सा आना चाहिए।

गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, तब से ऑलराउंडर और प्लेइंग इलेवन में एक्स्ट्रा बैटर खिलाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कई बार किसी टॉप स्पिनर तो कई बार टॉप पेसर को मौका नहीं मिल पा रहा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव प्लेइंग इलेवन से बाहर थे और अब टी20 एशिया कप में अर्शदीप सिंह फर्स्ट इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पेस ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट पेसर अर्शदीप सिंह बाहर हैं।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन में आना ही होगा। मेरे हिसाब से, अगर आप शुभमन गिल को ओपनर, सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर और जसप्रीत बुमराह को ग्यारहवें नंबर पर रख सकते हैं, तो फिर किसी ऐसे खिलाड़ी को क्यों नहीं रख सकते जो आपका सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज रहा हो? बल्लेबाजों के लिए अलग और गेंदबाजों के लिए अलग नियम हमेशा से मेरे दिमाग में एक मुद्दा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "गेंदबाजों से जुड़े ये फैसले कभी-कभी बल्लेबाज लेते हैं। इन बल्लेबाजों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गेंद नहीं फेंकी। गेंदबाज हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। बल्लेबाजों के लिए गेंदबाजों की मानसिकता को समझना मुश्किल होता है। गेंदबाजों के आत्मविश्वास के बारे में सोचिए। अगर आप उन्हें लगातार टीम से बाहर रख रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर 8 पर बल्लेबाज चाहिए, तो सोचिए उन पर क्या गुजरेगी? वो अपने सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्हें ये शानदार साल वापस नहीं मिलेंगे।"

अश्विन ने सभी गेंदबाजों से कहा कि आपको गुस्सा होने का अधिकार है। उन्होंने कहा, "अगर किसी में प्रतिभा है, तो आपको उसके साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह बाहर बैठे और दुबे खेले, क्योंकि वह बल्लेबाज है और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकता है। टी20 क्रिकेट में, चार ओवर का अच्छा स्पेल डालने से आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकता, आप उसकी किस्मत क्यों लिख रहे हैं? मैं गेंदबाजी करने वाले समुदाय से यही कहना चाहता हूं। अगर हमारे समुदाय में आत्म-सम्मान नहीं होगा, तो कोई भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। अगर हमें बाहर बैठाया जाता है, तो हमें गुस्सा आना चाहिए।"

