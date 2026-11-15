अर्शदीप सिंह ने दो छक्के जड़कर किया कमाल, ODI इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने
IND vs NZ 5th ODI: अर्शदीप सिंह ने भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें वनडे मैच में दो छक्के लगाए। उन्होंने एक स्पेशल क्लब में एंट्री की, जिसमें चुनिंदा भारतीय ही शामिल हैं।
भारतीय बल्लेबाज रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे मैचों में भी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। माउंट मोनगानुई में न्यूजीलैंड ने टॉस टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और भारतीय टीम को 42.1 ओवर में 209 रनों पर ढेर कर दिया। 11वें नंबर पर बैटिंग करने अर्शदीप सिंह ने चार गेंदों में 14 रन बटोकर भारत को 200 के पार पहुंचाने में अहम निभाई। उनके बल्ले से दो चौके निकले। अर्शदीप ने 41वें ओवर में पेसर जैकब डफी और 42वें ओवर में स्पिनर मिचेल सैंटरन के सामने हवाई फायर किया। उन्होंने मोहम्मद सिराज (20 गेंदों में नाबाद 14) के साथ दसवें विकेट के लिए 26 रनों की साझेदारी की। सिराज ने एक चौका और एक छक्का जमाया।
अर्शदीप सिंह ने दो छक्के जड़कर किया कमाल
अर्शदीप सिंह ने दो छक्के कमाल जड़कर किया है। वह वनडे क्रिकेट में इतिहास में 11वें नंबर पर आकर दो या उससे अधिक छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अर्शदीप से पहले ऐसा मोहम्मद शमी और वेंकटेश प्रसाद ने किया था। शमी ने 2012 में फतुल्लाह में श्रीलंका के खिलाफ 2 छक्के मारे थे। वेंकटेश ने 1996 में टोरंटों में पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-11 पर उतरकर दो छक्के ठोके थे। वहीं, ODI में अर्शदीप 11वें नंबर आकर पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भी तीसरे भारतीय हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2019 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पैट कमिंस की गेंद पर ऐसा किया था। वेंकटेश ने साल 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के इयान हार्वे पर पहली गेंद पर छक्का जमाया था।
भारत की आधी टीम 121 रन पर आउट हुई
माउंट मोनगानुई में दो दिन भारतीय टीम 89 रन पर सिमट गई थी। उम्मीद थी कि भारत पांचवें वनडे में बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा फिर से नहीं चल पाए और केवल सात रन बना सके। मैथ्यू फिशर की गेंद पर बेमन से खेला गया उनका शॉट शॉर्ट मिडविकेट पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों में चला गया। विराट कोहली (5) भी जल्द ही आउट हो गए। फिशर की बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई जिन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया। ऋतुराज गायकवाड़ (18) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। भारत का स्कोर तीन विकेट पर 34 रन हो गया। कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर (22) और अक्षर पटेल (46) ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। अक्षर ने ईशान किशन (46) के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 रन जोड़े। ईशान ने नमन धीर (22) के संग छठे विकेट के लिए 38 रन की पार्टनरशिप की। भारत की आधी टीम 121 रन पर आउट हो गई थी।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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