अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में बदलाव के साथ उतरेगा भारत, सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने दिया हिंट
भारत के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने तीसरे वनडे में प्लेइंग इलेवन में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जबकि कुछ बल्लेबाज भी रेस्ट करेंगे।
भारतीय टीम शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में बदलाव के साथ उतरेगी। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं और सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने शुक्रवार को पुष्टि की कि अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में केएल राहुल निचले क्रम पर ही बल्लेबाजी करेंगे और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ उतरेंगे। ऐसी संभावना है कि घुटने की सर्जरी से उबर चुके हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह की जगह उतारा जायेगा।
यशस्वी को मिलेगा मौका
टेन डोइशे ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' बल्लेबाजी क्रम में विविधता कमाल की है। राहुल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतारने पर विचार नहीं हो रहा है। हमें यशस्वी को भी देखना है। पिछले मैच में वह रन नहीं बना सका लेकिन उसे एक मौका और मिलेगा।'' राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। जायसवाल ने 2025 के बाद वनडे टीम में वापसी की है लेकिन वह लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल चार रन ही बना पाए।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इससे पहले जो आखिरी वनडे खेला था उसने उन्होंने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद स्थिति काफी बदल गई है और अब ईशान किशन की वापसी ने शीर्ष क्रम में एक और दावेदार को जोड़ दिया है। किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कप्तान शुभमन गिल ने जायसवाल को जगह देने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और शतक जड़ा।
अर्शदीप को दिया जा सकता है आराम
उन्होंने कहा ,'' पांच बल्लेबाजों के साथ नीतिश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। नीतिश भी बल्लेबाज हैं लिहाजा पिछले मैच के शीर्ष तीन में कोई बदलाव नहीं होगा।'' नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा ,''हम पहले दो मैचों से कुछ बदलाव करेंगे। हम अलग अलग संयोजन आजमाना और सभी को मौका देना चाहते हैं। अर्शदीप को कल आराम दिया जा सकता है। कुछ बल्लेबाजों के लिये भी यह लागू होगा।''
लखनऊ में दूसरे मैच में भीषण गर्मी में लंबे समय बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल और ईशान किशन फिट हैं। टेन डोइशे ने कहा ,'' शुभमन को गर्मी में परेशानी हुई थी और वह अभ्यास के लिये नहीं आया लेकिन वह पूरी तरह से फिट है। ईशान को कंधे में परेशानी थी लेकिन अब वह ठीक है।''
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