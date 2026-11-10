मुंबई इंडियंस में हो गई है अर्शदीप सिंह की एंट्री? उनके पिता ने बता दी IPL ट्रेड का सच्चाई
अर्शदीप सिंह को आईपीएल 2027 में एक नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलना होगा। ये टीम कोई और नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस है, जिसके साथ उनकी ट्रेड होने वाली है। हार्दिक पांड्या एमआई से पीबीकेएस जाने वाले हैं। इसकी अर्शदीप के पिता ने भी कर दी है।
IPL 2027 के रिटेंशन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच एक हाई प्रोफाइल ट्रेड को लेकर चर्चा है। इसमें एमआई के हार्दिक पांड्या और पीबीकेएस के अर्शदीप शामिल हैं। एमआई से हार्दिक के पंजाब में जाने की लगभग पुष्टि हो चुकी है, जबकि अर्शदीप पंजाब से मुंबई जाने वाले हैं। आधिकारिक ऐलान इस ट्रेड को लेकर अभी नहीं हुआ है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो चुका है कि यह ट्रेड कन्फर्म है। आखिरी कागजी कार्रवाई दोनों टीमों और बीसीसीआई के बीच जारी है। इस बीच अर्शदीप सिंह के पिता दर्शन सिंह ने माना है कि उनकी ट्रेड एमआई के साथ हो चुकी है और वे इससे खुश हैं।
दरअसल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच से पहले हैमिल्टन में दिग्गज खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ यूट्यूब वीडियो में अर्शदीप सिंह की ट्रेड को लेकर उनके पिता ने कहा, "हमें भी इसी तरह सरप्राइजिंगली पता चला है कि ट्रेड हो गया है। अभी तो इंटीमेशन (सूचना) भी शायद आ गया है कि वो ट्रेड हो गया है।" उन्होंने आगे बताया कि पंजाब की फ्रेंचाइजी उनके दिल के करीब थी। उन्होंने बताया, "इंसान जहां पैदा होता है। उसको अपनी नेटिव प्लेस से बहुत प्यार रहता है। वह सारी उम्र उसे भूलता नहीं है। इसलिए किंग्स इलेवन उसकी नेटिव प्लेस थी। उसके साथ अच्छा लगाव और रिश्ता था। थोड़ा सा महसूस होता है।"
अर्शदीप के पिता ने आगे बताया, "हर फ्रेंचाइजी टीम बैलेंस चाहती है, इसलिए उन्होंने उसे उसी हिसाब से ट्रेड किया। हम मुंबई इंडियंस से बहुत खुश हैं। वह अपने पुराने कप्तान और लंबे समय के टीममेट्स बुमराह और सूर्यकुमार यादव के साथ फिर से जुड़ेगा, इसलिए हम बहुत खुश हैं।" अर्शदीप के पिता ने कहा, "फैंस भी इसको लेकर खुश हैं, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह साथ खेलेंगे। वे अच्छा खेलेंगे और किसी को भी 200 क्रॉस नहीं करने देंगे और टोटल भी डिफेंड कर लेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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