अर्शदीप सिंह को भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला बड़ा सम्मान, मिला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

संक्षेप: अर्शदीप सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में नेवान ने अर्शदीप सिंह को मेडल का विजेता घोषित किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के पेसर अर्शदीप सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को ड्रेसिंग रूम का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया। बीसीसीआई टीवी पर शेयर किए गए वीडियो में, ट्रेनिंग असिस्टेंट उडेनेका नेवान ने अर्शदीप सिंह को मेडल जीतने वाले के तौर पर अनाउंस किया, और पूरी सीरीज में लगातार इम्पैक्ट दिखाने के लिए बाएं हाथ के पेसर की तारीफ़ की।

नेवान ने अवॉर्ड देते हुए कहा, "सबसे पहले, मुझे यह बड़ा मेडल देने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेडल उस इंसान को जाता है जिसने अपने हर मैच में बड़ा इम्पैक्ट डाला। और यह मेडल मिस्टर अर्शदीप सिंह को जाता है।" अर्शदीप ने यह सम्मान लेते हुए, सपोर्ट स्टाफ और फैंस को धन्यवाद दिया और सीरीज के दौरान टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ की। अर्शदीप ने कहा, “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भीड़ हमें खेलते हुए देखकर मज़ा लेगी। वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें गर्व महसूस कराएंगे।”

न्यूजीलैंड मैच की दूसरी इनिंग में 225 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के पेसर ने 51 रन देकर पांच विकेट लिए, और मैच में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने। भारत ने 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 में बड़ी जीत दर्ज की, और सीरीज पर पक्का कब्ज़ा कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए, भारत ने 271 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें ईशान किशन ने 103 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 63 रन जोड़कर मेजबान टीम को मजबूती से कंट्रोल में कर दिया।