Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Arshdeep Singh Receives Big Honour in Indian Dressing Room Named Impact Player of new zealand Series
अर्शदीप सिंह को भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला बड़ा सम्मान, मिला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

अर्शदीप सिंह को भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला बड़ा सम्मान, मिला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

संक्षेप:

अर्शदीप सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में नेवान ने अर्शदीप सिंह को मेडल का विजेता घोषित किया।

Feb 01, 2026 10:20 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत के पेसर अर्शदीप सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को ड्रेसिंग रूम का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया। बीसीसीआई टीवी पर शेयर किए गए वीडियो में, ट्रेनिंग असिस्टेंट उडेनेका नेवान ने अर्शदीप सिंह को मेडल जीतने वाले के तौर पर अनाउंस किया, और पूरी सीरीज में लगातार इम्पैक्ट दिखाने के लिए बाएं हाथ के पेसर की तारीफ़ की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नेवान ने अवॉर्ड देते हुए कहा, "सबसे पहले, मुझे यह बड़ा मेडल देने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेडल उस इंसान को जाता है जिसने अपने हर मैच में बड़ा इम्पैक्ट डाला। और यह मेडल मिस्टर अर्शदीप सिंह को जाता है।" अर्शदीप ने यह सम्मान लेते हुए, सपोर्ट स्टाफ और फैंस को धन्यवाद दिया और सीरीज के दौरान टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ की। अर्शदीप ने कहा, “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भीड़ हमें खेलते हुए देखकर मज़ा लेगी। वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें गर्व महसूस कराएंगे।”

ये भी पढ़ें:टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के नखरे, भारत के खिलाफ मैच का करेगा बॉयकॉट

न्यूजीलैंड मैच की दूसरी इनिंग में 225 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के पेसर ने 51 रन देकर पांच विकेट लिए, और मैच में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने। भारत ने 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 में बड़ी जीत दर्ज की, और सीरीज पर पक्का कब्ज़ा कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए, भारत ने 271 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें ईशान किशन ने 103 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 63 रन जोड़कर मेजबान टीम को मजबूती से कंट्रोल में कर दिया।

अर्शदीप सिंह ने पांच विकेट लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को पांचवें और आखिरी मैच में भारत को 46 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने सीरीज 4-1 से जीतकर अगले सप्ताह शुरू हो रहे टी20 विश्व कप की तैयारी पुख्ता कर ली। भारत के लिये ईशान ने 43 गेंद में 103 रन बनाये जिसमें छह चौके और दस छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में चार चौकों और छह छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। दोनों ने करीब दस ओवर में 137 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड की टीम जवाब में 19.4 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई। भारत के लिये तेज गेंदबाज अर्शदीप ने 51 रन देकर पांच विकेट लिये।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Arshdeep Singh
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |