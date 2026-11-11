अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए इतिहास रचने से चूके, MI में जाने के बाद स्पेशल शतक से 4 कदम दूर रह गए
अर्शदीप सिंह आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। वह आठ सीजन तक पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा रहे। उन्होंने पंजाब की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।
आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच एक बड़ी डील हुई है। पंजाब ने ट्रेडिंग (अदला-बदली) में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मुंबई को दिया है। मुंबई ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पंजाब को सौंपा। बुधवार को डील की आधिकारिक घोषणा की गई। हार्दिक 18 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पीबीकेएस से जुड़े हैं। एमआई में उनकी फीस फीस 16.35 करोड़ रुपये थी। 27 वर्षीय अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की मौजूदा कीमत पर मुंबई टीम में गए हैं। अर्शदीप ने 2018 में पंजाब की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह लगाकर आठ सीजन तक पंजाब टीम का हिस्सा रहे और अब पहली बार अन्य फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे।
पंजाब किंग्स के लिए इतिहास रचने से चूके
अर्शदीप ने आईपीएल में पीबीकेएस के लिए 96 मैचों में 111 विकेट चटकाए। वह एमआई में जाने के बाद पंजाब किंग्स के लिए इतिहास रचने से चूक गए। वह स्पेशल शतक से सिर्फ चार कदम दूर रह गए। दरअसल, आईपीएल में पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए अब तक किसी भी खिलाड़ी ने 100 मैच नहीं खेले हैं। अर्शदीप अगर चार और मैचों में पीबीकेएस प्रतिनिधित्व करते तो यह स्पेशल शतक अपने नाम कर लेते। बता दें कि IPL में एक टीम के लिए अब तक 25 खिलाड़ियों ने 100 या उससे अधिक मैच खेले हैं। मुंबई के लिए आठ जबकि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से पांच प्लेयर्स ने ऐसा किया। आईपीएल में एक टीम के लिए सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का 283 मैचों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह आरीसीबी के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी नहीं खेले।
IPL में एक टीम के लिए 100 प्लस मैच खेलने वाले प्लेयर्स
मुंबई इंडियंस - रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकमार यादव, लसिथ मलिंगा, हरभजन सिंह, अंबाती रायडू, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड
चेन्नई सुपर किंग्स - एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, आर अश्विन, सुरैशन रैना
कोलकाता नाइट राइडर्स - सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, गौतम गंभीर, मोहम्मद यूसुफ
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, एबी डिविलियर्स
राजस्थान रॉयल्स - अंजिक्य रहाणे, संजू सैमसन
दिल्ली कैपिटल्स - अक्षर पटेल, ऋषब पंत
सनराइजर्स हैदराबाद - भुवनेश्वर कुमार
पीबीकेएस और एमआई में ट्रांसफर फीस दोनों फ्रेंचाइजी के बीच आपसी समझौता है और यह टीम में बनाए रखने की फीस (रिटेंशन फीस यानि फ्रेंचाइजी का खिलाड़ी को भुगतान किया जाने वाला वेतन) से अलग है। दोनों टीमों ने आपसी सहमति से तय किया कि हार्दिक की फीस में 1.65 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी और मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें इस बढ़ोतरी का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। बाकी रकम मुंबई इंडियंस को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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