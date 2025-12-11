अर्शदीप सिंह ने डाला 13 गेंदों वाला ओवर, अत्यंत शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कराया अपने नाम
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर 13 गेंदों वाला ओवर डाला। इस तरह शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। वे भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 13 गेंदों का ओवर फेंका।
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह गुरुवार 11 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में उतरे तो उनसे फैंस को अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद रही होगी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने होम ग्राउंड पर सभी को निराश किया। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में बने महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अर्शदीप सिंह ने 13 गेंदों वाला ओवर डाला सभी का सिर शर्म से झुका दिया। इतना ही नहीं, एक शर्मनाक रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह ने अपने नाम दर्ज करा लिया। वे भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 13 गेंदों का ओवर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में फेंका। पहली बार किसी गेंदबाज ने एक ओवर में 7 वाइड बॉल फेंकी हैं।
अर्शदीप सिंह दुनिया के दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच में 13 गेंदों का ओवर फेंका है। इसमें 6 लीगल डिलिवरी और 7 वाइड शामिल रहीं। इतनी ही गेंदों का ओवर अफगानिस्तान के नवीन उल हक ने फेंका हुआ है, जो उन्होंने पिछले ही साल जिम्बाब्वे के खिलाफ फेंका था। उस ओवर में 6 वाइड और एक नो बॉल थी। फुल मेंबर्स नेशन्स की टीमों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी अन्य गेंदबाजों ने इतनी ज्यादा गेंदों का ओवर नहीं फेंका है। पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के सिसांडा मागला ने जोहान्सबर्ग में 2021 में 12 गेंदों का ओवर फेंका था। हालांकि, अर्शदीप सिंह मागला से भी आगे निकल गए हैं और नवीन उल हक के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले दो ओवरों में 20 रन दे चुके थे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनको फिर से गेंदबाजी के लिए लगाया, लेकिन इस 11वें ओवर अपने कोटे के तीसरे ओवर में उन्होंने 18 रन दिए, जिसमें से सात रन तो वाइड के शामिल थे, जबकि एक छक्का 3 सिंगल और एक डबल भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने लिया। इस तरह कुल 18 रन इस ओवर में दिए। इसका असर बाद में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवर रेट भी इस ओवर की वजह से भारत का कम हुआ होगा। बाद में फील्डर भी एक बाउंड्री लाइन पर टीम इंडिया को कम रखना पड़ सकता है।