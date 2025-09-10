Arshdeep Singh is on the verge of creating history One step away from 100 T20I wickets For India IND vs UAE अर्शदीप सिंह इतिहास रचने की दहलीज पर, T20I में आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
अर्शदीप सिंह इतिहास रचने की दहलीज पर, T20I में आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

अर्शदीप सिंह के नाम भारत के लिए सर्वाधिक 99 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, अगर आज वह यूएई के खिलाफ एक विकेट चटकाते हैं तो वह 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 12:56 PM
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया आज अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ करेगी। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की नजरें इतिहास रचने पर होगी। अर्शदीप के सामने उस मुकाम को हासिल करने का मौका है जिसे आज तक कोई भारतीय हासिल नहीं कर पाया है। जी हां, यह रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने का। अर्शदीप सिंह ने अभी तक खेले 63 मैचों में 18.30 के औसत और 8.29 की इकॉनमी के साथ सर्वाधिक 99 विकेट चटकाए हैं। वह विकेट के शतक से मात्र 1 कदम दूर है। अगर वह आज यूएई के खिलाफ एक विकेट चटकाते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

ये भी पढ़ें:अश्विन ने कर दिया IND vs UAE प्लेइंग XI का ऐलान, सैमसन समेत ये 4 खिलाड़ी बाहर

मौजूदा भारतीय स्क्वॉड में हार्दिक पांड्या एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 90 से अधिक विकेट दर्ज हैं। पांड्या ने अभी तक इस फॉर्मेट में 94 विकेट चटकाए हैं। वह अपने शतक से 6 कदम दूर हैं। उम्मीद है पांड्या भी इसी टूर्नामेंट में 100 विकेट पूरे कर लेंगे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी हैं। बुमराह ने इस फॉर्मेट में 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं चहल और भुवी अब भारतीय टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:भारत आज करेगा एशिया कप में अपने अभियान का आगाज, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज-

अर्शदीप सिंह- 99

युजवेंद्र चहल- 96

हार्दिक पांड्या- 94

भुवनेश्वर कुमार- 90

जसप्रीत बुमराह- 89

एशिया कप के जरिए भारतीय टीम की नजरें आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर होगी। सबसे पहला टास्क सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर के सामने प्लेइंग XI को चुनने का है। शुभमन गिल को टी20 टीम का उप-कप्तान बनाने के बाद प्लेइंग XI चुनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में संजू सैमसन अपनी जगह खो सकते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से किन दो स्पिनर्स को मौका मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी।

