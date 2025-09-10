अर्शदीप सिंह इतिहास रचने की दहलीज पर, T20I में आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

अर्शदीप सिंह के नाम भारत के लिए सर्वाधिक 99 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, अगर आज वह यूएई के खिलाफ एक विकेट चटकाते हैं तो वह 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया आज अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ करेगी। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की नजरें इतिहास रचने पर होगी। अर्शदीप के सामने उस मुकाम को हासिल करने का मौका है जिसे आज तक कोई भारतीय हासिल नहीं कर पाया है। जी हां, यह रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने का। अर्शदीप सिंह ने अभी तक खेले 63 मैचों में 18.30 के औसत और 8.29 की इकॉनमी के साथ सर्वाधिक 99 विकेट चटकाए हैं। वह विकेट के शतक से मात्र 1 कदम दूर है। अगर वह आज यूएई के खिलाफ एक विकेट चटकाते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

मौजूदा भारतीय स्क्वॉड में हार्दिक पांड्या एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 90 से अधिक विकेट दर्ज हैं। पांड्या ने अभी तक इस फॉर्मेट में 94 विकेट चटकाए हैं। वह अपने शतक से 6 कदम दूर हैं। उम्मीद है पांड्या भी इसी टूर्नामेंट में 100 विकेट पूरे कर लेंगे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी हैं। बुमराह ने इस फॉर्मेट में 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं चहल और भुवी अब भारतीय टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं।

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज- अर्शदीप सिंह- 99

युजवेंद्र चहल- 96

हार्दिक पांड्या- 94

भुवनेश्वर कुमार- 90

जसप्रीत बुमराह- 89