पंजाब टीम के BCCI की गाइडलाइंस मीटिंग में अर्शदीप के ब्लॉग पर होगी चर्चा, लग सकती है रोक
पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को मीटिंग में अपने खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने को कहेगी। इस दौरान अर्शदीप से वीडियो ना बनाने को लेकर भी बातचीत होगी।
पंजाब किंग्स ने अभी तक अर्शदीप सिंह से औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर व्लॉग या रील्स डालना बंद कर दें। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंचाइजी शनिवार शाम को खिलाड़ियों से (और खास तौर पर अर्शदीप से) बात करेगी और उनसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने को कहेगी। भारत और पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप, एक सक्रिय व्लॉगर रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम पर छह मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वे नियमित रूप से रील्स पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं; इस बात ने बीसीसीआई के मैनेजरों और अधिकारियों का ध्यान खींचा है। अब से, वीडियो केवल फ्रेंचाइजी के आधिकारिक हैंडल के ज़रिए ही बनाए और पोस्ट किए जाएँगे।
पंजाब किंग्स शनिवार शाम को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में अभ्यास के बाद खिलाड़ियों के साथ एक मीटिंग करेगी और नई गाइडलाइंस का पालन करने की पुष्टि के तौर पर उनके हस्ताक्षर लेगी। जानकारी के अनुसार, शुरू में यह उम्मीद थी कि पंजाब किंग्स के सह-मालिक इस मीटिंग में खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। हालांकि, पता चला है कि फ्लाइट का रास्ता बदलने के कारण मालिक धर्मशाला नहीं पहुंच पाए। अब फ्रेंचाइजी के सीईओ सतीश मेनन औपचारिक रूप से खिलाड़ियों को जानकारी देंगे और उनसे गाइडलाइंस का पालन करने का वादा लेंगे।
जैसा कि सबसे पहले क्रिकबज ने रिपोर्ट किया था, बीसीसीआई ने आईपीएल खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजरों, फ्रेंचाइजी अधिकारियों और मालिकों के लिए कई मामलों पर 'क्या करें और क्या न करें' की एक लिस्ट जारी की है - इनमें मेहमानों के साथ बातचीत, उन्हें टीम होटल में आने की अनुमति देना, धूम्रपान/वेपिंग, एक्रेडिटेशन कार्ड दिखाना और पीएमओए गाइडलाइंस का पालन करना आदि शामिल हैं।
सभी फ्रेंचाइजी को करनी है मीटिंग
बीसीसीआई के निर्देश के अनुसार, हर टीम मैनेजर को निर्देश मिलने के 48 घंटों के अंदर टीम के साथ एक मीटिंग करना जरूरी है, और पंजाब किंग्स शनिवार शाम को ऐसा करेगी, जो तय समय सीमा के अंदर ही है। इस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई “टीम मैनेजर और/या फ्रेंचाइजी के अधिकृत व्यक्ति को निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानता है।”
एडवाइजरी में आगे मैनेजरों को निर्देश दिया गया है कि वे "इस एडवाइजरी के मिलने के 48 घंटों के भीतर एक अनिवार्य टीम ब्रीफिंग आयोजित करें, ताकि इसकी जानकारी सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ तक पहुंचाई जा सके, और प्रत्येक खिलाड़ी व सपोर्ट स्टाफ सदस्य से एक लिखित पावती प्राप्त करें, जिसमें वे इन निर्देशों के मिलने और उन्हें समझने की पुष्टि करें।"Hi
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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