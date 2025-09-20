Arshdeep Singh holds the world record for Fastest to reach 100 T20I Wickets by Pace Bowlers अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में बतौर तेज गेंदबाज कर दिया ये करिश्मा, Cricket Hindi News - Hindustan
अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में बतौर तेज गेंदबाज कर दिया ये करिश्मा

अर्शदीप ने ओमान के खिलाफ 1 विकेट लेकर T20I में विकेटों का शतक पूरा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह बतौर तेज गेंदबाज सबसे कम पारियों में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:33 AM
ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप ने पारी के आखिरी ओवर में विनायक शुक्ला को आउट किया और अपने T20I करियर में विकेटों का शतक पूरा किया। इन 100 विकेट के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अर्शदीप सिंह अब T20I क्रिकेट के इतिहास में बतौर तेज गेंदबाज सबसे कम पारियों में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बता दें, भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए ओमान के सामने 189 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए ओमान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाकर भारत को टक्कर दी।

अर्शदीप सिंह से पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहरीन के रिजवान बट के नाम था जिन्होंने 66 T20I पारियों में 100 विकेट लिए थे। वहीं बात फुल मेंबर टीमों की करें तो हारिस रऊफ ने 69 पारियों में ये कारनामा किया था। मगर अब इन सभी को पछाड़ते हुए अर्शदीप सिंह ने 64 पारियों में 100 विकेट लेकर पहला स्थान हासिल कर लिया है। बता दें, इस लिस्ट में श्रीलंका के लासिथ मलिंगा का भी नाम है।

तेज गेंदबाजों द्वारा सबसे तेज 100 टी20I विकेट (पारियों के हिसाब से)

64 - अर्शदीप सिंह

66 - रिजवान बट

69 - हारिस रऊफ

71 - बिलाल खान

72 - मार्क अडायर

74 - शाहीन शाह अफरीदी

74 - जुनैद सिद्दीकी

76 - लसिथ मलिंगा

वहीं ऑलओवर रिकॉर्ड की बात की जाए जिसमें स्पिनर्स भी शामिल हैं, तो सबसे कम मैचों और गेंदों में 100 T20I लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। सबसे कम गेंदों और सबसे कम मैच वाली दोनों लिस्टों में अर्शदीप तीसरे पायदान पर हैं। एक में उनसे आगे संदीप लामिछाने तो एक में वानिंदु हसरंगा है।

सबसे कम गेंदों में 100 टी20I विकेट

1185 - राशिद खान

1220 - संदीप लामिछाने

1329 - अर्शदीप सिंह*

1368 - वानिंदु हसरंगा

सबसे कम मैचों में 100 टी20I विकेट (फुल मेंबर टीमें)

53 - राशिद खान

63 - वानिंदु हसरंगा

64 - अर्शदीप सिंह*

71 - हारिस रऊफ

72 - मार्क अडायर

Asia Cup 2025 Arshdeep Singh
