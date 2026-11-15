अर्शदीप सिंह ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच, आखिरी वनडे में बाहर रहने वाला बना प्लेयर ऑफ द सीरीज
India vs New Zealand: अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आखिरी मैच में रोमांचक जीत हासिल की।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो गई है। भारत ने सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। तीसरा मैच बारिश में धुल गया था। भारत ने रविवार को माउंट माउंगानुई में आयोजित पांचवें वनडे में न्यूजीलैंज पर 22 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। भारतीय बल्लेबाज ने खराब प्रदर्शन किया और टीम 42.1 ओवर में 209 रनों पर सिमट गई। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम की हालत खस्ता कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी 48.1 ओवर में 187 पर ऑलआउट हो गई और भारत 22 रनों से मैच जीत गया। आखिरी वनडे में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने महफिल लूटी। उन्होंने 10 ओवर में महज 30 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। उन्होंने ओपनर विल यंग (22), निक हैली (24) और क्रिस्टियन क्लार्क (15) का शिकार किया। 27 वर्षीय अर्शदीप को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।
कौन बना प्लेयर ऑफ द सीरीज?
तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता। वह आखिरी वनडे मैच में नहीं खेले। दरअसल, 26 वर्षीय गुरनूर न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में गुरनूर पांचवें वनडे में खेलने के बजाए टेस्ट की तैयारी में जुट गए। हालांकि, गुरनूर शानदार प्रदर्शन का इनाम हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने वनडे सीरीज में तीन पारियों में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 9 विकेट हासिल किए। उन्होंने 143 रन खर्च किए। गुरनूर ने दूसरे वनडे में 30 रन देकर चार शिकार किए, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। भारत इस मैच में डीएलएस पद्धति के हिसाब से चार रनों से जीता था। न्यूजीलैंड के पेसर जैकब डफी ने भी वनडे सीरीज में तीन पारियों में 9 विकेट लिए। अर्शदीप ने चाह पारियों में कुल 8 विकेट चटकाए।
भारत ने 34 पर गंवा दिए थे 3 विकेट
पांचवें वनडे की बात करें तो अर्शदीप सिंह के अलावा मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने प्रभावी गेंदबाजी की। दोनों ने दो-दो विकेट लिए। आकिब नबी, यश ठाकुर और नमन धीर ने एक-एक विकेट झटका। इससे पहले, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर (तीन-तीन विकेट) और मैथ्यू फिशर (दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को मुश्किल से 200 का आंकड़ा पार कर दिया। टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रहीं और उसने 34 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट खो दिए। रोहित शर्मा (सात), विराट कोहली (पांच) और ऋतुराज गायकवाड़ (18) ज्यादा देर नहीं टिके। इसके बाद अक्षर पटेल (46) और कप्तान श्रेयस अय्यर (22) की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। अक्षर ने ईशान किशन (46) के संग पांचवें विकेट लिए 35 रन जोड़े।
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