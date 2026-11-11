अर्शदीप सिंह ने कर ली सगाई, प्रपोज के समय समरीन कौर का ऐसा था रिएक्शन; हार्दिक पांड्या ने किया कमेंट
Arshdeep Singh Gets Engaged: भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गर्लफ्रेंड समरीन कौर से सगाई कर ली है। दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।
भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने जिंदगी का नई पारी शुरू की है। उन्होंने गर्लफ्रेंड समरीन कौर से सगाई कर ली है। 27 वर्षीय अर्शदीप ने फिल्मी अंदाज में समरीन को प्रपोज किया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया और रिंग दी। प्रपोज के समय समरीन का रिएक्शन देखने लायक था। जब अर्शदीप प्रपोज करने के लिए बैठे तो समरीन ने खुशी के मारे अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। समरीन ने सोशल मीडिया पर अपनी और अर्शदीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो जमकर वायरल हो रही। समरीन ने रिंग भी दिखाई, जो तेज गेंदबाज ने उन्हें दी।
‘सबसे खुशी का बात यह है कि हमें…’
अर्शदीप न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां भारतीय टीन इन दिनों पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। समरीन भी न्यूजीलैंड में हैं। समरीन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''और जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उसमें से सबसे खुशी का बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया। जिंदगीभर के साथ के लिए। 11.11.2026 हाय मंगेतर।'' अर्शदीप और समरीन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग कमेंट सेक्शन में दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट पर कमेंट किया और बधाई दी। हार्दिक ने लिखा, ‘’दोनों को बधाई, ईश्वर आपको खुश रखे।''
अर्शदीप MI और हार्दिक PBKS में गए
बता दें कि बुधवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच बड़ी डील की भी घोषणा हुई। बहु प्रतीक्षित अदला-बदली (ट्रेडिंग) में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पंजाब से जुड़ गए जबकि मुंबई ने उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया। अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की मौजूदा कीमत पर मुंबई में गए हैं। ट्रांसफर फीस दोनों फ्रेंचाइजी के बीच आपसी समझौता है और यह टीम में बनाए रखने की फीस (रिटेंशन फीस यानि फ्रेंचाइजी का खिलाड़ी को भुगतान किया जाने वाला वेतन) से अलग है। हार्दिक की मुंबई में फीस 1.65 करोड़ रुपये थी।
अर्शदीप आठ सीजन तक पंजाब की टीम से खेलने के बाद मुंबई में शामिल हुए हैं। अर्शदीप ने 2019 में पंजाब से आईपीएल में डेब्यू किया था और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने आईपीएल के 96 मैच में 111 विकेट लिए हैं जो पंजाब किंग्स की तरफ से रिकॉर्ड है। उन्होंने 2025 के सीजन में 21 और 2026 में 14 विकेट लिए। वह टी20 इंटरनेसनल में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। उन्होंने 104 T20I मैचों में 151 विकेट झटके हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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