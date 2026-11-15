अर्शदीप सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच बनकर मंगेतर को दिया इसका श्रेय, बोले- वह हमेशा मदद करती हैं
अर्शदीप सिंह ने भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने प्लेयर ऑफ द मैच बनकर अपनी मंगेतर समरीन कौर की तारीफ की है।
भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए रविवार को माउंट मोनगानुई में पांचवें और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों की उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने पांचवें वनडे में 10 ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए।
अर्शदीप सिंह की हाल में हुई सगाई
'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे अर्शदीप सिंह ने कहा कि कम स्कोर का बचाव करते हुए भी गेंदबाजी इकाई ने अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने पांचवें वनडे के बाद कहा, ''हम लगातार वापसी करते रहे और अपनी गेंदबाजी के निर्धारित क्षेत्रों में अनुशासन बनाए रखा। जब हमें नतीजे नहीं मिल रहे थे और विकेट भी नहीं मिल रहे थे, तब भी हमने अपनी रणनीति नहीं छोड़ी। हम उसी तरह गेंदबाजी करते रहे और आखिरकार हमें उसका नतीजा मिला। हमने जीत हासिल की।'' पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में 'ट्रेड' किए गए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप की हाल में समरीन कौर से सगाई हुई है। उन्होंने मैदान के बाहर मिले सहयोग के लिए आभार जताया।
'वह काफी सपोर्ट करती हैं और...'
उन्होंने कहा, ''मुझे एक बहुत अच्छी जीवनसाथी मिली है। वह मेरा काफी सपोर्ट करती हैं और मुझे सही मानसिकता में रहने में हमेशा मदद करती हैं। इसलिए इसका काफी श्रेय उन्हें भी जाता है।'' उन्होंने कहा, ''मैं मैदान पर कैसा प्रदर्शन करता हूं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मैं मैदान के बाहर किस तरह काम कर रहा हूं। यह मेरे लिए काफी रोमांचक अनुभव रहा है और मैं इसका पूरा आनंद ले रहा हूं। '' अर्शदीप ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी उपयोगी योगदान दिया है। हालांकि, उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया कि वह बल्लेबाजी से डरते हैं। तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें बल्लेबाजी करना पसंद है।
'हमारे दिमाग में यह बात थी कि...'
अर्शदीप ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''मुझे अपनी बल्लेबाजी पसंद है। भले ही मैं 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करूं, मुझे इसका आनंद आता है। मैं हमेशा अपने लिए जगह बनाने और बड़े शॉट खेलने की कोशिश करता हूं। हालांकि, मेरी टीम के कुछ लोग कहते हैं कि मैं गेंद से डरता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश करता हूं।'' अर्शदीप ने बताया कि सिराज ने उन्हें अंतिम ओवरों में रन जोड़ने के महत्व की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा, ''आज सिराज ने मुझसे कहा कि आखिरी ओवरों में बनाए गए ये रन काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमने सुनिश्चित किया कि टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचे। हमारे दिमाग में यह बात थी कि हमने एक छोटा लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब गेंदबाजों के पास बचाव करने के लिए कुछ रन हैं।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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