अर्शदीप सिंह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले पेसर बनेंगे, चौथे T20I में सिर्फ एक विकेट की जरूरत
अर्शदीप सिंह भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में एक जबर्दस्त कीर्तिमान रच सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक विकेट की दरकार है। भारतीय टीम ने सीरीज में अजेय बढ़त बना रखी है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को ऑकलैंड के मैदान पर चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम अब जीत का चौका लगाने की फिराक में होगी। भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीन मैचों में चार शिकार किए हैं। वह ऑकलैंड में एक विकेट लेते ही एक नया कीर्तिमान रचेंगे। दरअसल, अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट कंप्लीट कर लेंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे। उनके खाते में फिलहाल 102 टी20 मैचों की 98 पारियों में 149 विकेट हैं।
ऐसा करने वाले दुनिया के पहले पेसर बनेंगे
27 वर्षीय अर्शदीप ऑकलैंड में एक शिकार करते ही T20I में 100 से कम पारियों में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले पेसर बन जाएंगे। अब तक यह कमाल सिर्फ दो स्पिनर ही कर पाए हैं। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 90 पारियों जबकि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 92 पारियों में 150 विकेट कंप्लीट किए थे। टी20 इंटरनेशनल में अभी तक सिर्फ 9 गेंदबाज ही 150 या उससे अधिक शिकार कर पाए हैं। राशिद के नाम इस फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 119 मैचों में 199 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद ने 153 मुकाबलों में 171 शिकार किए हैं।
अर्शदीप के अलावा सैंटर कर सकते हैं ऐसा
ऑकलैंड में अर्शदीप के अलावा न्यूजीलैंड के कप्तान और स्पिनर मिचेल सैंटर के पास 150 विकेट पूरे करने का मौका होगा। सैंटर ने अब तक 141 टी20 मैचों में 149 शिकार किए हैं। साल 2022 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अर्शदीप T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं। उनके बाद धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने 100 टी20 मैचों में 126 विकेट अपने नाम किए हैं। वह न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
199 - राशिद खान (अफगानिस्तान)
171 - आदिल राशिद (इंग्लैंड)
165 - एहसान खान (हॉन्गकॉन्ग)
165 - ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड)
164 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
163 - वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
163 - मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
153 - एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)
149 - अर्शदीप सिंह (भारत)
149 - मिचेल सैंटर (न्यूजीलैंड)
149 - शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 पेसर्स
164 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
163 - मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
149 - अर्शदीप सिंह (भारत)
148 - रिजवान बट (बहरीन)
142 - मार्क अडायर (आयरलैंड)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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