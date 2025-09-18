अर्शदीप सिंह के पास सुनहरा मौका, ओमान के खिलाफ कर सकते हैं बड़ा कमाल

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने के करीब हैं। अगर वह एक विकेट हासिल करते हैं तो वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 25वें गेंदबाज बन जाएंगे।

भारतीय टीम का एशिया कप में अगला मुकाबला शुक्रवार को ओमान से है। भारतीय टीम सुपर-4 चरण के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, ऐसे में भारतीय टीम अपने अंतिम लीग मैच में कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, ऐसे में बेंच पर बैठे अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। अगर अर्शदीप सिंह ओमान के खिलाफ खेलते हैं तो उनके पास टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल करने का मौका होगा।

भारत सुपर चार में 21, 24 और 26 सितंबर को अपने मैच खेलेगा, इसके बाद 28 सितंबर को फाइनल होगा। ऐसे में टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार यह टीम अगर खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई करती है तो उसे सात दिनों में चार मैच खेलने पड़ सकते हैं, ऐसे में टीम प्रबंधन अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को तरोताजा रखने के आराम दे सकता है। अर्शदीप सिंह को 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए। अगर वह एक विकेट लेने में सफल होते हैं तो वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 25वें गेंदबाज बन जाएंगे। भारत के लिए खेलते हुए अर्शदीप सिंह ने 63 टी20I मैचों में 18.30 की औसत से 99 विकेट लिए हैं।

तेज गेंदबाज अर्शदीप टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। अर्शदीप के अलावा युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने 116 मैचों में 95 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह के 72 मैचों में 92 विकेट चटकाए हैं।