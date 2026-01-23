Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Arshdeep Singh Concedes 18 in First Over Joins Bhuvneshwar kumar for Most Expensive Indian T20I Opening Over
अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 ओवर में लुटाए 36 रन; भुवनेश्वर के क्लब में पहुंचे

अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 ओवर में लुटाए 36 रन; भुवनेश्वर के क्लब में पहुंचे

संक्षेप:

अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर में 18 रन लुटा दिए, जो अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंका गया संयुक्त रूप से सबसे महंगा पहला ओवर बन गया है। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में पहले ओवर में 18 रन दिए थे।

Jan 23, 2026 08:16 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज चुनी। सूर्यकुमार यादव का ये फैसला पावरप्ले के शुरुआती ओवरों में काफी महंगा पड़ा। क्योंकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और टिम साइफर्ट ने ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए तीन ओवर में 43 रन ठोक दिए। इस दौरान अर्शदीप सिंह काफी महंगे रहे और ज्यादा रन लुटाए। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में 18 रन खर्च किए, जो अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंका गया संयुक्त रूप से सबसे महंगा पहला ओवर बन गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2022 में आयरलैंड के खिलाफ ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने उनके पहले ओवर में 18 रन ठोके थे। अर्शदीप के ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगे, जिसमें एक मिसफील्ड (इशान किशन द्वारा कवर-पॉइंट पर) ने भी रनों में इजाफा किया। कॉनवे ने ओवर की दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर लगातार बाउंड्री जड़ीं, जिससे न्यूजीलैंड ने पावरप्ले की शानदार शुरुआत की।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान ने AUS टी20 सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, बाबर-अफरीदी की वापसी

अर्शदीप सिंह को उनके दूसरे ओवर में टिम साइफर्ट के बड़े शॉट झेलने पड़े। साइफर्ट ने लगातार गेंदों पर चार चौके लगाए। इस ओवर में भी अर्शदीप ने 18 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह ने अपने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं।

इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि अभी भी ओस मौजूद है और उनकी टीम ने हालिया समय में अधिक चेज नहीं किया है इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि उनकी टीम प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी। भारत में दो बदलाव है, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Arshdeep Singh Bhuvneshwar Kumar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |