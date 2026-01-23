अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 ओवर में लुटाए 36 रन; भुवनेश्वर के क्लब में पहुंचे
अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर में 18 रन लुटा दिए, जो अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंका गया संयुक्त रूप से सबसे महंगा पहला ओवर बन गया है। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में पहले ओवर में 18 रन दिए थे।
भारतीय टीम ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज चुनी। सूर्यकुमार यादव का ये फैसला पावरप्ले के शुरुआती ओवरों में काफी महंगा पड़ा। क्योंकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और टिम साइफर्ट ने ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए तीन ओवर में 43 रन ठोक दिए। इस दौरान अर्शदीप सिंह काफी महंगे रहे और ज्यादा रन लुटाए। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में 18 रन खर्च किए, जो अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंका गया संयुक्त रूप से सबसे महंगा पहला ओवर बन गया है।
भारत के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2022 में आयरलैंड के खिलाफ ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने उनके पहले ओवर में 18 रन ठोके थे। अर्शदीप के ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगे, जिसमें एक मिसफील्ड (इशान किशन द्वारा कवर-पॉइंट पर) ने भी रनों में इजाफा किया। कॉनवे ने ओवर की दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर लगातार बाउंड्री जड़ीं, जिससे न्यूजीलैंड ने पावरप्ले की शानदार शुरुआत की।
अर्शदीप सिंह को उनके दूसरे ओवर में टिम साइफर्ट के बड़े शॉट झेलने पड़े। साइफर्ट ने लगातार गेंदों पर चार चौके लगाए। इस ओवर में भी अर्शदीप ने 18 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह ने अपने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं।
इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि अभी भी ओस मौजूद है और उनकी टीम ने हालिया समय में अधिक चेज नहीं किया है इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि उनकी टीम प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी। भारत में दो बदलाव है, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।