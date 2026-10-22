अर्शदीप सिंह ने पूरा किया 'शतक', कोहली-सूर्या के क्लब में शामिल; रोहित शर्मा नंबर-1
IND vs NZ पहले टी20 में भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। प्लेइंग XI का ऐलान होते ही अर्शदीप सिंह ने एक खास शतक पूरा किया। वह भारत के लिए 100 टी20 मैच खेलने वाले 7वें खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा नंबर-1 हैं।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की प्लेइंग XI में दो बदलाव हुए हैं। शिवम दुबे की जगह नीतिश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है, जबकि प्रिंस यादव की जगह मयंक को टीम में शामिल किया गया है। प्लेइंग XI का ऐलान होते ही अर्शदीप सिंह ने खास ‘शतक’ पूरा किया। वह भारत के लिए 100 टी20 मैच खेलने वाले 7वें खिलाड़ी बने। इस लिस्ट में विराट कोहली से लेकर सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज मौजूद हैं। वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, वह अभी भी पहले पायदान पर हैं। आइए पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-
रोहित शर्मा के नाम रिकॉर्ड
रोहित द हिटमैन शर्मा के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने नीली जर्सी में कुल 159 मैच खेले हैं। उनके अलावा अभी तक कोई भारतीय 150 से ज्यादा मैच नहीं खेल पाया है। दूसर पायदान पर विराट कोहली नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या है। जी हां, पांड्या ने भारत के लिए 138 टी20 मैच खेले हैं। वह चोट के चलते लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। विराट कोहली 125 मैचों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी मौजूद हैं। मौजूदा भारतीय प्लेइंग XI में अक्षर पटेल दूसरे ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा टी20 मैच खेले हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच
159 - रोहित शर्मा
138 - हार्दिक पांड्या
125 - विराट कोहली
113 - सूर्यकुमार यादव
113 - अक्षर पटेल*
100 - जसप्रीत बुमराह
100 - रोहित शर्मा*
98 - एमएस धोनी
अर्शदीप सिंह का T20I रिकॉर्ड
100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले अर्शदीप सिंह ने अभी तक इस फॉर्मेट में 145 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 1 पांच विकेट हॉल और 2 फोर विकेट हॉल शामिल हैं। वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने यह विकेट 20.30 की औसत के साथ हासिल किए हैं। अर्शदीप सिंह स्विंग का मास्टर हैं, जिस वजह से उनके अधिकतर विकेट पावरप्ले में ही आते हैं। हालांकि वह डेथ में भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं।
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें