अर्शदीप सिंह ने ध्वस्त किया भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड, भारत के लिए 1 कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक T20I विकेट लेने वाले बने
शनिवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे भारत के लिए टी-20I में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भुवी के 2022 के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, शनिवार, 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने दो विकेट हासिल किए। वे इस मुकाबले में अच्छी लय में नजर आए और अपने कोटे के चार ओवरों में गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर दो बड़े विकेट हासिल किए। इन दो विकटों के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। भुवी ने साल 2022 में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन उसे अर्शदीप सिंह ने साल 2026 में तोड़ दिया है।
एक कैलेंडर ईयर में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब अर्शदीप सिंह पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 38 विकेट हासिल कर लिए हैं, जो एक कैलेंडर ईयर में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। लिस्ट में दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने साल 2022 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए 37 विकेट हासिल किए थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर भी अर्शदीप सिंह का नाम है। उन्होंने साल 2024 में इस फॉर्मेट में कुल 36 विकेट हासिल किए थे। साल 2025 में वरुण चक्रवर्ती ने 36 विकेट हासिल किए थे जो इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। पांचवें स्थान पर भी अर्शदीप सिंह हैं। उन्होंने साल 2022 में 33 विकेट हासिल किए थे। अक्षर पटेल ने साल 2026 में अभी तक कुल 32 विकेट हासिल कर लिए हैं। वे सूची में 6वें स्थान पर हैं।
T20I में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट
38 - अर्शदीप सिंह, 2026 में
37 - भुवनेश्वर कुमार, 2022 में
36 - अर्शदीप सिंह, 2024 में
36 - वरुण चक्रवर्ती, 2025 में
33 - अर्शदीप सिंह, 2022 में
32 - अक्षर पटेल, 2026 में
एक कैलेंडर ईयर में 38 विकेट हासिल करने के साथ ही अर्शदीप सिंह ने एक और खास उपलब्धि हासिल की है। वे टी2- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल मेंबर टीमों की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले जोश लिटल हैं, जिन्होंने साल 2022 में 39 विकेट लिए थे। साथ ही साथ वानिंदु हसरंगा हैं तो अर्शदीप के बराबर ही लेकिन पहले विकेट हासिल करने के कारण वे लिस्ट में उनसे ऊपर हैं। उन्होंने साल 2024 में कुल 38 विकेट हासिल किए थे। 38 विकेटों के साथ अर्शदीप तीसरे और 37 विकेटों के साथ भुवनेश्वर कुमार लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा विकेट (FM टीमें)
39 - जोश लिटिल, 2022 में
38 - वानिंदु हसरंगा, 2024 में
38 - अर्शदीप सिंह, 2026 में
37 - भुवनेश्वर कुमार, 2022 में
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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