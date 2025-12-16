Cricket Logo
श्रीलंका के विश्व कप विजेता कप्तान की होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार के मामले में भाई हुआ अरेस्ट

श्रीलंका के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा के बड़े भाई दम्मिका को देश के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने गिरफ्तार किया था लेकिन सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Dec 16, 2025 07:31 am ISTBhasha नई दिल्ली
श्रीलंका के विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा पर भ्रष्टाचार के एक मामले में गाज गिरने वाली है। उनके बड़े भाई और पूर्व टेस्ट क्रिकेट दम्मिका रणतुंगा को तो भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अर्जुन रणतुंगा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, वे अभी देश में नहीं हैं तो वे गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वतन वापसी होगी तो उनको उसी समय गिरफ्तार किया जा सकता है।

अर्जुन रणतुंगा के बड़े भाई दम्मिका रणतुंगा को देश के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, सोमवार 15 दिसंबर को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार जांच आयोग (सीआईएबीओसी) ने बताया कि 63 वर्षीय दम्मिका को 2017 में सरकारी संस्था सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) द्वारा कच्चे तेल की खरीद में गलत निविदा प्रक्रिया के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह उस समय इसके अध्यक्ष थे।

सीआईएबीओसी ने कहा कि दम्मिका के अनुचित प्रभाव के कारण सीपीसी को 80 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का नुकसान हुआ था। सीआईएबीओसी ने कोलंबो मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया कि दम्मिका के छोटे भाई अर्जुन को इस मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अर्जुन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वे विदेश में हैं। अर्जुन रणतुंगा पेट्रोलियम उद्योग मंत्री थे, जब दम्मिका सीपीसी के प्रमुख थे।

दम्मिका ने 1989-90 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सलामी बल्लेबाज के रूप में दो टेस्ट मैच खेले थे। बाद में वह देश में इस खेल के शासी निकाय श्रीलंका क्रिकेट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने। क्रिकेट में उनकी पारी लंबी नहीं चली, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट के साथ और फिर देश में कई बड़े पदों पर वह आसीन रहे। इसी दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनके लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि, जमानत उनको मिल गई और वे रिहा हो गए।

