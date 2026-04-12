LSG vs GT मैच देखने पहुंचीं अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया, सारा तेंदुलकर भी स्टेडियम में रहीं मौजूद
लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच के दौरान अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया चंडोक और बहन सारा तेंदुलकर मौजूद रहीं। अर्जुन जारी सीजन में लखनऊ की टीम का हिस्सा हैं। हालांकि उन्हें अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है।
गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को सात विकेट से शिकस्त दी। सुपर जायंट्स को आठ विकेट पर 164 रन पर रोकने के बाद टाइटंस ने 18.4 ओवर में तीन विकेट पर 165 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर चार मैचों में दूसरी जीत दर्ज की। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस मैच के दौरान अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर और वाइफ सानिया चंडोक भी स्टेडियम में मौजूद थीं। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं।
सारा और सानिया लखनऊ और गुजरात के बीच होने वाले मुकाबले से पहले शनिवार को लखनऊ पहुंचीं थी। अर्जुन और सानिया 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधे थे। सारा और सानिया की मैच के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मैच की बात करें तो शुभमन गिल ने 40 गेंद की पारी में छह चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाने के अलावा पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन (15) के साथ 31 गेंद में 45 और दूसरे विकेट के लिए जोस बटलर (60) के साथ 58 गेंद में 84 रन की साझेदारी की।
बटलर ने 37 गेंद की पारी में 11 चौके लगाए। सुपर जायंट्स के लिए दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव को एक-एक सफलता मिली। इससे पहले प्रसिद्ध को मोहम्मद सिराज (चार ओवर में 19 रन पर एक विकेट) और अशोक शर्मा (चार ओवर में 32 रन पर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला। कागिसो रबाडा को भी एक सफलता मिली, लेकिन उन्होंने चार ओवर में 54 रन लुटाए। राशिद खान ने चार ओवर में 25 रन दिए।
सुपर जायंट्स के लिए एडेन मारक्रम ने सबसे ज्यादा 30 रन का योगदान दिया। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। कप्तान ऋषभ पंत (18), निकोलस पूरन (19), अब्दुल समद (18) और मुकुल चौधरी (18) ने क्रीज पर समय बिताने के बाद अपने विकेट गंवा दिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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