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अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई T20 लीग में मचाया गदर, पहले 3 विकेट चटकाए और फिर बल्ले से ठोके 66 रन

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई टी20 लीग के मैच में अंधेरी की टीम के लिए गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत भी दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी उन्होंने जीता।

अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई T20 लीग में मचाया गदर, पहले 3 विकेट चटकाए और फिर बल्ले से ठोके 66 रन

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई टी20 लीग में पहले गेंद और फिर बल्ले से तूफान मचा दिया। 3 विकेट चटकाने के बावजूद अर्जुन तेंदुलकर ने दम नहीं लिया। बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ तूफानी 66 रनों की पारी भी उन्होंने खेली। टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। मुंबई टी20 लीग के इस सीजन में अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन इस मैच से पहले तक नपातुला था, लेकिन जैसे ही उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोशन मिला, उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे एक कुशल बल्लेबाज भी हैं।

एआरसीएस अंधेरी के लिए खेलते हुए बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ अर्जुन तेंदुलकर ने पहले तो कमाल की गेंदबाजी की। 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए। एक ओवर उसमें मेडेन था, जबकि 3 विकेट उन्होंने चटकाए। इस तरह बांद्रा की टीम की कमर उन्होंने तोड़कर रख दी। पहले ही ओवर में तीन सफलताएं अर्जुन तेंदुलकर ने हासिल की थीं। बांद्रा की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी थी। प्रसून सिंह ने भी अंधेरी की टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की और दो विकेट अपने नाम किए थे। पूरे 4 ओवर का कोटा इस मैच में भी अर्जुन ने नहीं किया था।

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वहीं, जब एआरसीएस अंधेरी टीम 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी रही। दिव्यांश सक्सेना और मुशीर खान ने अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए की। दोनों ने 2.3 ओवर में 32 रन जोड़ दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ के अर्जुन तेंदुलकर क्रीज पर आए, जिन्होंने कोहराम मचा दिया। 34 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 66 रनों की पारी अर्जुन ने खेली। 194 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उनका था। उनकी टीम की ओर से मुशीर खान ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अर्धशतक जड़ा था। सिर्फ एक विकेट खोकर टीम ने मैच जीत लिया।

आईपीएल 2026 की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने खरीदा था। हालांकि, सिर्फ एक ही मैच में अर्जुन तेंदुलकर को मौका दिया गया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन आखिरी मैच में एलएसजी के लिए खेले और एक सफलता भी उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली। इसके पीछे की वजह यह भी थी कि वह एक गेंदबाज के तौर पर ट्रीट किए गए। एलएसजी के पास पहले से ही बहुत सारे गेंदबाज थे। ऐसे में उन्हें मौका नहीं मिल पाया था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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Arjun Tendulkar
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