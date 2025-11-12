अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई इंडियंस से कटेगा पत्ता? IPL 2026 के लिए इस खिलाड़ी के बदले चल रही डील

संक्षेप: अर्जुन तेंदुलकर की आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) से राहें अलग हो सकती हैं। उन्हें पिछले सीजन में एमआई के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। अर्जुन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं।

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन अगले महीने (दिसंबर) होना है। उससे पहले खिलाड़ियो को रिटेन और रिलीज करने की अटकलों का बाजार गर्म है। कई दिनों से राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच ट्रेड डील की चर्चा है। बताया जा रहा है कि आरआर ने अपने कप्तान संजू सैमसन के बदले सीएसके से रवींद्र जडेजा और सैम करन की डिमांड की है। वहीं, अब एक और खबर सामने आई है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई इंडियंस (एमआई) से पत्ता कट सकता है। वह आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लिए खेल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर एमआई का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों फ्रेंचाइजियों में खिलाड़ियों की अदला-बदली पर बातचीत चल रही है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और लखनऊ फ्रेंचाइजी अर्जुन और शार्दुल को लेकर बातचीत कर रही हैं। यह डील थोड़ी अलग हो सकती है। यह स्वैप डील नहीं होगी। इसमें अलग-अलग कैश ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों के लिए भुगतान करना होगा। सूत्रों का कहना है कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन और शार्दुल दोनों के फ्रेंचाइजी बदलने की संभावना है। दोनों टीमों के बीच स्वतंत्र आदान-प्रदान हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के ट्रेड नियमों के अनुसार, किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को करनी होती है।

हालांकि, मुंबई क्रिकेट जगत के सूत्रों ने पुष्टि की है कि खिलाड़ियों की अदला-बदली संभव है। यह घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। साथ ही 15 नवंबर को खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। अर्जुन ने साल 2023 में एमआई की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था और तीन मैच खेले। उन्होंने कुल पांच आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 13 रन बनाए और तीन विकेट हासिल किए। मुंबई ने अर्जुन को दोनों ऑक्शन में 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था।