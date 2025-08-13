Arjun Tendulkar Is not studying at all Sachin Tendulkar ignored this mistake of the airhostess Suresh Raina reveals अर्जुन पढ़ाई नहीं कर रहा…एयरहोस्टेस की इस गलती को सचिन ने किया नजरअंदाज, पूर्व दिग्गज का खुलासा, Cricket Hindi News - Hindustan
एयरहोस्टेस की एक गलती को सचिन तेंदुलकर ने नजरअंदाज कर दिया था। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने दिलचस्प खुलासा किया है। एयरहोस्टेस ने रैना को सचिन का बेटा समझ लिया था। सचिन के बेटे का नाम अर्जुन है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:36 PM
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब भारतीय टीम के लिए खेलते थे तो टीममेट्स के साथ खूब हंसी-मजाक और प्रैंक किया करते थे। युवराज सिंह, जहीर खान और वीरेंद्र सहवाग से लेकर विराट कोहली तक सचिन के दिलचस्प प्रैंक का शिकार हुए। हालांकि, उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना के साथ जो मस्ती की, वो अलग ही लेवल की थी। दरअसल, एक मर्तबा एयरहोस्टेस ने रैना को सचिन का बेटा (अर्जुन तेंदुलकर) समझ लिया था और पढ़ाई के बारे में पूछा। लेकिन सचिन ने एयरहोस्टेस की गलती को सुधारने की बजाए नजरअंदाज कर दिया। रैना ने खुद इसका खुलासा किया है। रैना 2005 से 2018 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।

रैना ने 'चीकी सिंगल्स' शो में कहा, ''जब मैं लगभग 18 साल का था, तब हम एक टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे और मैं बिजनेस क्लास में सचिन पाजी के बगल में बैठा था। एयरहोस्टेस आई और बोली, 'गुड मॉर्निंग, सचिन सर। कैसे हो?' और उसे लगा कि मैं अर्जुन तेंदुलकर हूं, उसने सचिन पाजी से मेरे बारे में कुछ कहा। सचिन पाजी को मजाक करने का मौका मिल गया। उन्होंने जवाब दिया, 'हां, वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या करें? मैंने अंजलि (तेंदुलकर) को भी बता दिया है।'' यह घटना संभवतः जुलाई 2010 के बाद की है, जिस साल रैना ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया।

38 वर्षीय रैना ने उस फ्लाइट को याद करते हुए बताया कि सचिन ने बाद में जाकर गलत पहचान का मामला साफ किया। हालांकि, उससे पहले सचिन और पूरी टीम ने खूब मजे लिए। पूर्व बल्लेबाज ने कहा, "बाद में हम उस सेक्शन में गए जहां दूसरे खिलाड़ी बैठे थे और मैंने अचानक कहा, 'आप मुझे बिजनेस क्लास में क्यों बिठा रहे हैं? आपने तो मुझे अर्जुन तेंदुलकर बना दिया है!' सचिन पाजी ने आखिरकार एयरहोस्टेस की दुविधा दूर करते हुए कहा, 'वह भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है, वह सुरेश रैना हैं, मेरे बेटे नहीं।' पाजी को कभी-कभी ऐसे बड़े प्रैंक करना बहुत पसंद था।"