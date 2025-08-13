अर्जुन पढ़ाई नहीं कर रहा…एयरहोस्टेस की इस गलती को सचिन ने किया नजरअंदाज, पूर्व दिग्गज का खुलासा

एयरहोस्टेस की एक गलती को सचिन तेंदुलकर ने नजरअंदाज कर दिया था। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने दिलचस्प खुलासा किया है। एयरहोस्टेस ने रैना को सचिन का बेटा समझ लिया था। सचिन के बेटे का नाम अर्जुन है।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब भारतीय टीम के लिए खेलते थे तो टीममेट्स के साथ खूब हंसी-मजाक और प्रैंक किया करते थे। युवराज सिंह, जहीर खान और वीरेंद्र सहवाग से लेकर विराट कोहली तक सचिन के दिलचस्प प्रैंक का शिकार हुए। हालांकि, उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना के साथ जो मस्ती की, वो अलग ही लेवल की थी। दरअसल, एक मर्तबा एयरहोस्टेस ने रैना को सचिन का बेटा (अर्जुन तेंदुलकर) समझ लिया था और पढ़ाई के बारे में पूछा। लेकिन सचिन ने एयरहोस्टेस की गलती को सुधारने की बजाए नजरअंदाज कर दिया। रैना ने खुद इसका खुलासा किया है। रैना 2005 से 2018 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।

रैना ने 'चीकी सिंगल्स' शो में कहा, ''जब मैं लगभग 18 साल का था, तब हम एक टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे और मैं बिजनेस क्लास में सचिन पाजी के बगल में बैठा था। एयरहोस्टेस आई और बोली, 'गुड मॉर्निंग, सचिन सर। कैसे हो?' और उसे लगा कि मैं अर्जुन तेंदुलकर हूं, उसने सचिन पाजी से मेरे बारे में कुछ कहा। सचिन पाजी को मजाक करने का मौका मिल गया। उन्होंने जवाब दिया, 'हां, वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या करें? मैंने अंजलि (तेंदुलकर) को भी बता दिया है।'' यह घटना संभवतः जुलाई 2010 के बाद की है, जिस साल रैना ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया।