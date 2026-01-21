क्या आपको यकीन है... टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खेलने का खुद कप्तान लिटन दास को नहीं भरोसा

संक्षेप: बांग्लादेश अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप में खेलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आईसीसी इसे लेकर बुधवार को अंतिम फैसला सुना सकता है। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में खेलने या न खेलने को लेकर सस्पेंस का आलम ये है कि खुद वहां के कप्तान लिटन दास को यकीन नहीं है कि उनकी टीम खेलेगी।

बांग्लादेश अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप में खेलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आईसीसी इसे लेकर बुधवार को अंतिम फैसला सुना सकता है। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में खेलने या न खेलने को लेकर सस्पेंस का आलम ये है कि खुद वहां के कप्तान लिटन दास को यकीन नहीं है कि उनकी टीम खेलेगी। मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार विश्व कप के लिए भारत में अपनी टीम नहीं भेजने पर अड़ी हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए कप्तान भी अनिश्चित हैं कि उनकी टीम वर्ल्ड कप खेलेगी भी या नहीं।

बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मंगलवार को को रंगपुर राइडर्स बनाम सिलहट टाइटंस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिटन दास से वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि क्या बीपीएल की धीमी पिचें टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अच्छी साबित होंगी? इस पर लिटन दास ने उल्टे सवाल दाग दिया, ‘क्या आपको यकीन है कि हम विश्व कप खेलने के लिए जा रहे हैं?’

बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट 'द डेली स्टार' के मुताबिक लिटन दास ने आगे कहा, 'वास्तव में विश्व कप में अभी भी लंबा समय है और हमें ये तक नहीं पता कि हम जा भी रहे हैं या नहीं। वैसे किसी भी तरीके से ये टी20 क्रिकेट के लिए आदर्श विकेट नहीं है। हमने क्वालिफायर मैच के लिए इससे बेहतर विकेट की उम्मीद की थी।'

लिटन दास से जब ये पूछा गया कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप को लेकर अपने फैसले पर उनसे कोई चर्चा की है तो उनका जवाब नहीं में था। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या कप्तान के नाते बीसीबी को आपसे चर्चा करनी चाहिए तो उनका जवाब था, ‘मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ कोई चर्चा नहीं हुई।’