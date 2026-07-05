संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर, कहा- मजाक कर रहे हो
संजय मांजरेकर को उम्मीद है कि संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि वह चोट के कारण बाहर किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो ये सबसे अजीबोगरीब चयन है।
भारतीय क्रिकेट टीम को शनिवार को उभरता हुआ नया सितारा मिला है। कईयों का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी आगे चलकर भारत के लिए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। 15 साल के युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू किया। हालांकि वह पहले मैच में कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए लेकिन इस दौरान उन्होंने जोफ्रा आर्चर और टंग के खिलाफ दमदार छक्के लगाए। हालांकि वैभव को टीम में शामिल करने के लिए टीम मैनेजमेंट को टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को बाहर करना पड़ा। लेकिन कोच और कप्तान के इस फैसले से पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर एकदम खुश नहीं हैं और उन्होंने इसको लेकर सुक्षाव भी दिया है।
अजीबोगरीब चयन है
संजय मांजरेकर का मानना है कि उनको लगता है कि शायद संजू सैमसन चोट के कारण बाहर हुए हैं। लेकिन उनके मुताबिक अगर ऐसा नहीं हैं तो ये अजीबोगरीब चयन है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''वैभव को भारतीय जर्सी में देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन संजू सैमसन का क्या! ड्रॉप कर दिया? क्या आप मजाक कर रहे हैं! नहीं, मुझे लगता है कि वह चोटिल हैं, उम्मीद करते हैं कि ये इंजरी है नहीं तो ये तो सबसे अजीबोगरीब चयन है। अगर तुम्हें वैभव को शामिल करना ही था, तो आराम से नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते थे।"
खराभ फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन
संजू सैमसन का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। आयरलैंड के खिलाफ दोनों मुकाबलों में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट गए। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला, जिसके बाद टीम मैनजमेंट ने उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को आजमाने का फैसला किया।
जेकब बेथेल (नाबाद 76) की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने भारत को दूसरे टी 20 में शनिवार को एक ओवर शेष रहते चार विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इशान किशन (49), अभिषेक शर्मा (43),कप्तान श्रेयस अय्यर (37) और तिलक वर्मा (नाबाद 24) की उपयोगी पारियों से सात विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया। लेकिन इंग्लैंड ने 19 ओवर में छह विकेट पर 191 रन बनाकर छह गेंद शेष रहते मैच निपटा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच बने बेथेल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच विजयी पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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