क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा दबाव में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने जा रहे? BCCI ने किया साफ

संक्षेप: बीसीसीआई ने साफ किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का फैसला इन दिग्गज खिलाड़ियों का ही है। दोनों 24 दिसंबर से शुरू हो रहे घरेलू वनडे टूर्नामेंट में क्रमशः दिल्ली और मुंबई की टीमों की तरफ से खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में बल्ले से गदर काटने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखेंगे। दोनों दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के कुछ मैचों में खेलेंगे। दोनों पिछले दो महीने से जबरदस्त फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा जहां ऑस्ट्रेलिया में मेजबानों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे विराट कोहली। दोनों ने अपने बल्ले से उन आलोचकों का मुंह बंद करा दिया जो टीम इंडिया के ओडीआई सेट अप में उनकी जगह को लेकर अगर-मगर की बातें कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि दोनों दिग्गजों को कहा जाएगा कि अगर वे 2027 के वर्ल्ड कप खेलने की चाहत रखते हैं तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा। इस साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार के बाद बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य कर दिया था। साफ-साफ निर्देश था कि अगर खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय सीरीज या टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे और उस दौरान डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है तो उन्हें उसमें खेलना होगा।

अब आखिरकार बीसीसीआई ने साफ किया है कि क्या उसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को 50-50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए दबाव डाला था या मजबूर किया था। रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘ये फैसला उन्होंने लिया है, ये उनका फैसला है।’

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस साल जनवरी में रणजी ट्रॉफी के मैच भी खेले थे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम की घोषणा से कुछ दिनों पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था।