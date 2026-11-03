ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए नंबर 7 तक खिलाड़ी तय? न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दिए हिंट
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल ने हिंट दिया है कि 2027 विश्व कप के लिए टीम में टॉप-7 में कौन-कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है विस्तार से पढ़िए।
हार्दिक पंड्या के चोट के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रहने से भारत की वनडे टीम का संतुलन बिगड़ गया है और कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि इस ऑलराउंडर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने पर टीम के सातवें और आठवें नंबर के बल्लेबाज की गुत्थी सुलझ जाएगी।
गिल ने कहा कि पंड्या बेजोड़ कौशल के धनी हैं और वह खेल के किसी भी चरण में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ''अगर हार्दिक पंड्या टीम में वापसी करते हैं, तो हमारे नंबर सात और नंबर आठ बल्लेबाज के स्थान भी तय हो जाएंगे। इससे बल्लेबाजी के लिहाज से हमारी टीम कहीं अधिक संतुलित नजर आएगी।''
2027 विश्व कप में इन 7 खिलाड़ियों के खेलने के बड़े संकेत
गिल के इस बयान से विश्व कप 2027 के लिए कौन सी टीम प्लेइंग XI में खेलेगी इसके बड़े संकेत मिल रहे हैं। गिल ने जब कहा कि 7वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज की गुत्थी सुलझ जाएगी इसका मतलब था कि सात या 8 नंबर तक भारतीय बल्लबाजी लाइन अप इसके बाद पूरी तरह से तय हो जाएगी। रोहित शर्मा 2027 विश्व कप खेलेंगे अब टीम मैनेजमेंट ने भी कई घटनाक्रमों से संकेत दिए हैं। सिलेक्टर के बदलने के बाद यह संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। उनके साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान शुभमन गिल होंगे। इसके बाद वर्षों से वनडे क्रिकेट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली की भी जगह फिक्स नजर आ रही है। नंबर चार पर श्रेयस अय्यर टीम का अभिन्न हिस्सा हैं और रन भी बना रहे हैं। लोकेश राहुल ने वनडे टीम में अपने आपको नंबर पांच पर बतौर बल्लेबाज और विकेटकीपर स्थापित कर लिया है। इस तरह भारतीय टीम के टॉप-5 खिलाड़ी पहले से ही तय नजर आ रहे हैं। नंबर 6 पर अब जब जड़ेजा को वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है तो अक्षर पटेल को शामिल किए जाने और विश्व कप में खिलाए जाने की पूरी संभावना है। अक्षर ने लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन भी किया है। नंबर 7 पर टीम हार्दिक पांड्या टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं ऐसा शुभमन गिल ने भी कहा है। इस तरह विश्व कप के लिहाज से भारत के टॉप-7 प्लेयर लगभग तय नजर आ रहे हैं और गिल ने भी अपन बयान से इसके संकेत दे दिए हैं।
इन खिलाड़ियों के चुने जाने पर अभी संशय
2027 का विश्व कप साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर खेला जाएगा। ऐसे में टीम दो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तरफ भी जा सकती है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के आने के बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन हो सकता है और वाशिंगटन सुंदर को जगह गंवानी पड़ सकती है। नमन धीर किसकी जगह खेलेंगे। क्या उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। ईशान किशन क बैकअप विकेटकीपर के रूप में चुने जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि वे मौका आने पर सलामी बल्लेबाज का भी बैकअप बन सकते हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज का भी। ऐसे में यशस्वी जायसवाल का चुना जाना मुश्किल होगा। ऋतुराज गायकवाड़ को कहां जगह मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं बड़ा सवाल यह भी है। फिलहाल, भारत के नंबर 7 तक ही स्थान तय दिख रहे हैं और कप्तान ने भी इसके संकेत दिए हैं। इसके अलावा जो कुछ भी चल रहा है सब कयासों पर आधारित है। भारत की गेंदबाजी लाइनअप में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, यह अभी पूरी तरह से अनिश्चित लग रहा है।
गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें भी कहीं
शुभमन गिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी अन्य बातें कहीं। पहले तो उन्होंने हार्दिक के बारे में अपडेट देते हुए कहा- ''हमारी कई बार बातचीत हुई है। उन्हें भारत ए की तरफ से कुछ मैच खेलने थे लेकिन उससे ठीक पहले वह चोटिल हो गए। उम्मीद है कि वह जल्द ही फिट होकर घरेलू क्रिकेट में कुछ मैच खेलेंगे और फिर टीम में वापसी करेंगे।''गिल का मानना है कि भारत अगर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वनडे श्रृंखला जीतता है तो इससे अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि कोई भी भारतीय टीम किसी भी अन्य टीम को हराने में सक्षम है। अगर युवा खिलाड़ी यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें काफी आत्मविश्वास हासिल होगा।''गिल ने कहा, ''इससे हमें यह आत्मविश्वास भी मिलेगा कि अगर किसी कारण से हम विश्व कप में अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं उतर पाते हैं तो भी हमारी टीम किसी भी परिस्थिति में अन्य टीम को हराने में सक्षम है।''
पांचवें- 6वें नंबर के बल्लेबाज को होना चाहिए लचीला
उन्होंने कहा कि पांचवें और छठे नंबर के बल्लेबाजी के स्थान हमेशा थोड़ा लचीले होने चाहिए और टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया जा सकता है। गिल ने कहा, 'पांचवें और छठे नंबर पर किस बल्लेबाज को उतारा जाए इसको लेकर हम लचीला रवैया अपनाते हैं। अगर आप हमारे शीर्ष चार बल्लेबाजों को देखें तो वे लगभग तय हैं। हम सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर हमें लगता है कि हमें पांचवें नंबर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है, तो हम अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं।'' उन्होंने कहा, ''अगर हमें लगता है कि मंच तैयार हो चुका है और केएल राहुल को तेजी से बल्लेबाजी करने की जरूरत है तो हम उसी के अनुसार फैसला करते हैं।'' ईडन पार्क एक ऐसा मैदान है जहां बाउंड्री काफी छोटी है। इससे यहां पहली बार खेलने वाले बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को हैरानी हो सकती है। गिल ने कहा, ''यह मेरे लिए निश्चित रूप से लुभावना है, क्योंकि सीधी बाउंड्री केवल 50-55 मीटर की है। यह बात हमारे दिमाग में जरूर रहेगी। हम जिन परिस्थितियों में खेल रहे हैं वह अन्य देशों की तुलना में दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों से कहीं अधिक मिलती-जुलती हैं।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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