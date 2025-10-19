अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत दे; रोहित शर्मा और शुभमन गिल को खाते देख बोल पड़े अभिषेक नायर

संक्षेप: बारिश से प्रभावित मैच के दौरान रोहित शर्मा नए-नवेले वनडे कप्तान शुभमन गिल के साथ पॉपकॉर्न खाते दिखे। कैमरे का फोकस जैसे ही दोनों पर हुआ तब कॉमेंट्री कर रहे अभिषेक नायर बोल पड़े- अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत दे।

पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों से सज्जित भारत की शीर्ष बल्लेबाजी धराशायी हो गई। मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद रोहित और कोहली पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे लेकिन दोनों ही बुरी तरह नाकाम रहे। हिटमैन तो 8 रन बनाए लेकिन किंग कोहली खाता तक नहीं खोल पाए। बारिश से प्रभावित मैच के दौरान रोहित शर्मा नए-नवेले वनडे कप्तान शुभमन गिल के साथ पॉपकॉर्न खाते दिखे। कैमरे का फोकस जैसे ही दोनों पर हुआ तब कॉमेंट्री कर रहे अभिषेक नायर बोल पड़े- अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत दे।

टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर की ही निगरानी में कड़ी ट्रेनिंग ली थी। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई में कई महीनों तक लगातार कड़ी मेहनत की और उनके फिटनेस का भी नया अवतार दिखा।

पर्थ में मैच शुरू होने से पहले अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा के नए अवतार के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे हिटमैन ने 11 किलोग्राम वजन घटाया है और उनकी नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है।

नायर ने जियोहॉटस्टार पर कहा, ‘मुझे लगता है कि वेट लॉस को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। शुरुआत में हमारी नजर और ज्यादा फिट होने और पतले होने पर था। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। एक बार जब वह ब्रिटेन में छुट्टियां मनाने के बाद एयरपोर्ट से बाहर आए थे तो उनकी तस्वीर सामने आई है। इसलिए वह उसे बदलना चाहते थे। वह कमबैक चाहते थे।’

नायर ने कहा, ‘साफ तौर पर 2027 के वर्ल्ड कप के मद्देनजर ज्यादा फिट, ज्यादा मजबूत, हल्के और ज्यादा फुर्ती पर नजर थी। और स्किल पर तो हमेशा फोकस रहता है। फिटनेस ने स्किल को और बढ़ाया ही है। इससे उन्हें तेजी से मूवमेंट में मदद मिली है। उनकी चुस्ती-फुर्ती अपने बेस्ट पर है।’