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'अरे अच्छा तो चल रहा है'..., भारत के हारने के बाद जमकर वायरल हो रहा सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20I मैच में भारत की हार के बाद पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे टीम इंडिया में सब अच्छा चलने की बाद कह रहे हैं लेकिन फैंस गुहार लगा रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है।

'अरे अच्छा तो चल रहा है'..., भारत के हारने के बाद जमकर वायरल हो रहा सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टी-20 अंतररराष्ट्रीय मैच टीम इंडिया के पक्ष में नहीं गया। मैनचेस्टर में शनिवार, चार जुलाई को खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे और इंग्लिश टीम को 191 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने जैकब बेथल के शानदार 76 रनों की मदद से 19 ओवर में ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की यह पिछले चार मैचों में तीसरी हार है। एक मैच में नतीजा नहीं निकला था तो ऐसा कह सकते हैं कि यह लगातार तीसरी हार है। भारतीय टीम पिछले पांच सालों के बाद लगातार तीन टी-20I मैच हारी है।

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आयरलैंड सीरीज से व्हाइट वॉश होने के बाद इंग्लैंड से भी दूसरा मैच हारना क्रिकेट फैंस के लिए नागवार गुजर रहा है। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 2026 विश्व कप विजेता कप्तान मैच से पहले ही मुंबई में कहीं जा रहे थे तब उन्हें पैपराजी ने फोटो के लिए रोका। इस दौरान सूर्यकुमार यादव को एक शख्स ने कहा कि सूर्या दादा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर सूर्यकुमार यादव थोड़ी हैरानी व्यक्त करते हुए कहते हैं 'मुझे?' फिर कहते हैं कि 'अरे सब अच्छा तो चल रहा है।' मैच से पहले सूर्या की यह प्रतिक्रिया कम लोगों तक ही पहुंची थी। हालांकि, मैच के नतीजे के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अलग- अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करते हुए फैंस और क्रिएटर लिख रहे हैं- "कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है सूर्या भाऊ।" भारत के लगातार तीन मैच हारने के बाद लोग सूर्यकुमार यादव को लगातार याद कर रहे हैं।

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तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं

एक फैंस ने पोस्ट के नीचे कमेंट में लिखा "नहीं है तुम्हारे बिना सबकुछ अच्छा।" एक अन्य यूजर ने लिखा- अच्छा क्या चल रहा है। वहीं दूसरे यूजर्स सूर्यकुमार यादव के वापस टीम में आने और कमबैक करने की दुआएं कर रहे हैं। बता दें कि भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी ने 2026 में टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और उसके तुरंत बाद अगली सीरीज में उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिलेक्टर्स ने कहा कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं और उनकी उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बेशक सूर्यकुमार यादव का यह वायरल वीडियो मैच से एक दिन पहले का है, लेकिन मैच के नतीजों के बाद एक बार फिर फैंस उनसे कनेक्ट करने लगे हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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