21 साल के अराफात मिन्हास ने पाकिस्तान के लिए रचा इतिहास, डेब्यू मैच में किया ये हैरतअंगेज कारनामा
पाकिस्तान के स्पिनर अराफात मिन्हास ने अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लेकर कमाल कर दिया है। वह पाकिस्तान वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिसने डेब्यू मैच में 5 विकेट लिए हो।
पाकिस्तान के 21 साल के स्पिनर अराफात मिन्हास ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे में 5 विकेट निकाले। यह अराफात मिन्हास का पाकिस्तान के लिए पहला वनडे मैच था। वह पाकिस्तान वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिसने अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लिया हो। आज तक कोई पाकिस्तानी इससे पहले ऐसा नहीं कर पाया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके नाम एक कमाल का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बता दें, अराफात मिन्हास की कमाल की गेंदबाजी के बाद बाबर आजम ने शानदार अर्धशतक जड़ा, जिसके दम पर पाकिस्तान ने पहले वनडे में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाई।
मिन्हास ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जोश इंग्लिस को LBW आउट करके अपना विकेट खाता खोला। दो बॉल बाद, उन्होंने मार्नस लाबुशेन को भी आउट किया।
उनका तीसरा विकेट कैमरन ग्रीन के रूप में आया, जो 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर तीन बॉल पर डक पर आउट हो गए। इसके बाद मिन्हास ने 27वें ओवर की पहली बॉल पर ओपनर मैथ्यू शॉर्ट को आउट करके अपना चौथा विकेट लिया। शॉर्ट 76 बॉल पर 55 रन बनाकर विकेटकीपर गाजी घोरी द्वारा स्टंप आउट हुए।
इस युवा स्पिनर ने पारी के अपने 10वें और आखिरी ओवर की पांचवीं बॉल पर नाथन एलिस को आउट करके अपना रिकॉर्ड तोड़ पांच विकेट हॉल पूरा किया।
मिन्हास की इस कामयाबी से पहले, पाकिस्तान के चार बॉलरों ने ODI डेब्यू पर चार विकेट लिए थे, लेकिन कोई भी पांच विकेट नहीं ले पाया था।
अराफात मिन्हास के पांच विकेट हॉल ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI डेब्यू में पांच विकेट हॉल लेने वाला पहला बॉलर भी बना दिया है। छह बार के वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ ODI डेब्यू में बेस्ट बॉलिंग फिगर का पिछला रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पेसर हेंडी ब्रायन के नाम था, जिन्होंने 11 अप्रैल 1999 को किंग्सटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे।
ODI डेब्यू पर सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर का ऑल-टाइम रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के पेसर चार्ली कैसेल के नाम है, जिन्होंने 22 जुलाई, 2024 को डंडी में ओमान के खिलाफ 5.4 ओवर में 21 रन देकर 7 विकेट लिए थे।
साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा ने 2015 में ODI डेब्यू पर बांग्लादेश के खिलाफ 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जबकि वेस्टइंडीज के पूर्व पेसर फिदेल एडवर्ड्स ने 29 नवंबर, 2003 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ सात ओवर में 22 रन देकर 6 विकेट लिए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें