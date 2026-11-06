आकिब नबी OUT, विराट-रोहित की जगह पक्की, दूसरे वनडे में कौन जाएगा बाहर, आकाश चोपड़ा के अनुसार प्लेइंग XI
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग XI क्या होगी इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बात की है। उन्होंने टीम में एक बदलाव आवश्यक बताया है। रोहित-विराट की जगह पक्की है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। भारत ने पहले मुकाबले में मेजबान टीम पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक और जीत के साथ शृंखला में आगे बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, न्यूजीलैंड पिछले मैच में मिली हार से सीखकर वापसी करना चाहेगी।
शनिवार को सुबह साढ़े सात बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग XI क्या होगी, इस पर चर्चा तेज हो गई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के उपलब्ध होने की वजह से यह सवाल उठता है कि उनकी टीम की अंतिम एकादश में वापसी होगी या नहीं? और अगर होती है तो किसके स्थान पर होगी? इसके लिए क्रिकेट प्रशंसक और एक्सपर्ट्स लगातार अपनी राय रख रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि उनकी प्लेइंग XI कैसी होगी और भारतीय टीम में इस मुकाबले में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं।
रोहित- विराट की जगह पक्की
आकाश चोपड़ा ने पहला मैच जीतकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत वेलिंगटन पहुंची टीम इंडिया की प्लेइंग XI में ज्यादा बदलाव करने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बदलाव को लगभग अनिवार्य माना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली की जगह पक्की है। कप्तान शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल और अंशुल कंबोज भी टीम का हिस्सा होंगे। नमन धीर, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह भी प्लेइंग XI में रहेंगे। आकाश चोपड़ा का मानना है कि दूसरे वनडे मैच के लिए जम्मू-कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी डार का बाहर बैठना पक्का है, हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया है कि उनकी जगह टीम में किसे शामिल किया जाएगा। दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज में से किसी एक के शामिल होने की बात कही है।
एक बदलाव जरूरी
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर दूसरे वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग XI पर बात करते हुए कहा है कि- "इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेंगे और वे पिछला मैच भी नहीं खेले थे। तो हो सकता है कि भारतीय टीम में सेम बैटिंग लाइनअप दिख जाए। इस टीम में एक बदलाव तो लगभग अनिवार्य है कि आकिब नबी बाहर जाएंगे, लेकिन उनकी जगह कौन अंदर आएगा यह एक सवाल है। वो कुलदीप यादव भी हो सकते हैं और मोहम्मद सिराज भी हो सकत हैं। बाकी टीम को निर्धारित करना है कि वे किस तरफ जाना पसंद करते हैं।" आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि “सामने वाली टीम हराने का इरादा लेकर मैदान पर उतरेगी, लेकिन हरा तो पा नहीं रही है। गजब टीम हो गई है हमारी जो दुनिया भर का भ्रमण करती है तो हर जगह उन टीमों को उनके घरों पर हराने का दम रखती है। यह सबसे खूबसूरत है।” आकाश चोपड़ा ने कहा कि "अगर आकिब नबी की जगह मोहम्मद सिराज प्लेइंग XI में आते हैं तो क्या आप चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलना भारतीय टीम पसंद करेगी। क्योंकि अंशुल कंबोज नंबर 8 पर बैटिंग दे देते हैं तो आप नंबर 9 पर कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। इस मुकाबले के लिए गुरनूर बराड़ को बाहर नहीं कर सकते लेकिन हो सकता है कि आकिब की जगह सिराज ना आकर कुलदीप यादव आ जाएं।"
दूसरे वनडे मैच के लिए आकाश चोपड़ा के अनुसार भारत की प्लेइंग XI
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव में से कोई एक, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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