'रिंकू को कप्तान बनाओ', आकाश चोपड़ा ने कोलकाता को 2 खिलाड़ियों को रिलीज करके दी 43 करोड़ बचाने की सलाह

आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अगर आगामी सीजन के लिए नीलामी में कोलकाता को विदेशी खिलाड़ी के रूप में कप्तान नहीं मिलता है तो रिंकू को कमान देनी चाहिए। उन्होंने ग्रीन और पथिराना को रिलीज करने की सलाह दी है।

आईपीएल के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर में होने वाली है। इससे पहले सभी फ्रेंचाइजी की रिटेन (टीम में बरकरार) किए गए खिलाड़ियों की सूची अगले सप्ताह तक जारी हो सकती है। ट्रेडिंग विंडो में अब तक कई बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली हो चुकी है। आगामी सीजन से पहले एक बार सभी फ्रेंचाइजी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसी टीमें नए कप्तान की तलाश में हैं। मुंबई ने हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप को शामिल किया है, जिसके कारण उन्हें कप्तान की तलाश है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अक्षर दिल्ली की कप्तानी छोड़ सकते हैं, जबकि कोलकाता के लिए पिछले सीजन तक कप्तानी करने वाले रहाणे ने संन्यास ले लिया है, ऐसे में आकाश चोपड़ा ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आगामी सीजन के लिए भारतीय खिलाड़ी को कप्तान बनाने की सलाह दी है।

कोलकाता के 43 करोड़ रुपये वापस आ सकते हैं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अगर आईपीएल नीलामी में केकेआर की टीम किसी विदेशी खिलाड़ी को कप्तानी करने के लिए नहीं चुन पाए तो रिंकू सिंह को कमान देने का विचार करना चाहिए। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में पिछले सीजन कोलकाता की टीम सातवें स्थान पर रही थी। कोलकाता को अगले सीजन कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना के बिना भी खेलना पड़ सकता है। श्रीलंका के गेंदबाज चोटिल हैं और क्रिकेट से दूर हैं। वहीं ग्रीन बिजी शेड्यूल के चलते आईपीएल से हट सकते हैं। आकाश ने जियोस्टार गेम प्लान में कहा है कि केकेआर को इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहिए, जिससे उनके पर्स में 43 करोड़ रुपये आएंगे।

ग्रीन आधी कीमत पर वापस मिल सकते हैं आकाश चोपड़ा ने कहा, ''मैं कैमरन ग्रीन के 25.2 करोड़ रुपये पर छोड़ने के लिए देख रहा। ये वर्ल्ड कप का साल है और एशेज भी है। इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कितना मैच खेलेंगे या उपलब्ध रहेंगे। अगर आप उन्हें रिलीज करते हो और फिर से खरीदना चाहते हो तो आप उन्हें आधी कीमत पर ला सकते हो। दूसरी बात मथीशा पथिराना नहीं खेल रहे हैं इसलिए 18 करोड़ रुपये और आंगे। केकेआर नीलामी में सबसे ज्यादा पैसे के साथ जा सकता है। इसलिए ये बड़ी स्टोरी होगी।''

रिंकू सिंह को कप्तान बनाओ उन्होंने आगे कहा, ''हमें यह भी नहीं पता कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ क्या होने वाला है। अगर वह उपलब्ध रहते हैं और खेल सकते हैं, तो आप उन्हें रिटेन करना चाहेंगे, लेकिन क्या वह खेल पाएंगे? हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर वह खेल सकते हैं, तो मैं उन्हें अब भी रिटेन करने के पक्ष में रहूंगा क्योंकि उन दो खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद आपके पास पहले से ही 43 करोड़ रुपये रहेंगे।''