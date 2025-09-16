ड्रीम-11 के बाद टीम इंडिया को मिला नया स्पॉन्सर, अपोलो टायर्स ने मारी बाजी; 1 मैच के देगा इतने करोड़

Team India New Jersey Sponsor: टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बन गया है। अपोलो टायर्स का बीसीसीआई के साथ 2027 तक के लिए करार हुआ है। जानिए, नया स्पॉन्सर एक मैच के लिए कितने करोड़ रुपये देगा?

Team India New Jersey Sponsor: ड्रीम-11 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी स्पॉन्सर मिला गया है। टीम इंडिया की जर्सी पर अब अपोलो टायर्स का नाम छपेगा। अपोलो टायर्स का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 2027 तक के लिए करार हुआ है। बीसीसीआई की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम-11 के साथ डील रद्द होने के बाद नए टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा हुई। भारतीय पुरुष टीम फिलहाल एशिया कप 2025 में बगैर स्पॉन्सर के खेल रही है। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में के बिना स्पॉन्सर के खेल रही है।

एक मैच के इतने करोड़ देगा अपोलो टायर्स अपोलो टायर्स बीसीसीआई को एक मैच के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जो ड्रीम-11 की तुलना में ज्यादा है। ड्रीम-11 बीसीसीआई को प्रति मैच 4 करोड़ रुपये का भुगतान करता था। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है, जिससे नए स्पॉन्सर को वैश्विक स्तर पर अहम पहचान मिलेगी। भारत को साल 2027 तक तकरीबन 130 मैच खेलने हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आगामी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पर नए स्पॉन्सर का नाम होगा या नहीं। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा।