जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता को लेकर बोले बैटिंग कोच सितांशु कोटक, तेज गेंदबाजों का दिया साथ
बैटिंग कोच सितांशु कोटक का मानना है कि जसप्रीत बुमराह जैसे कौशल वाले गेंदबाज पर कोई भी टीम निर्भर करेगी। बुमराह ने पहले टेस्ट के पहले दिन तीन विकेट लिए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंग्टन में खेला जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के 70 के स्कोर तक पांच विकेट झटक लिए थे लिए थे लेकिन इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच हुई शतकीय साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम पहले दिन एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता को लेकर उठ रहे सवालों पर सितांशु कोटक ने कहा कि बुमराह इतने शानदार गेंदबाज हैं कि दुनिया की कोई भी टीम स्वाभाविक रूप से निर्भर रहेगी।
कोच ने बुमराह की तारीफ की
बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने पहले दिन खेल समाप्त होने पर रिपोर्टर से कहा, ''देखिए, जसप्रीत बुमराह जैसे शानदार गेंदबाज पर कोई भी टीम निर्भर करेगी। सिर्फ भारत नहीं। क्योंकि उनके पास मौजूद असाधारण कौशल के कारण। दूसरी बात मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, लेकिन गेंदबाजी का कार्यभार समान रूप से बांटा गया था, जिसमें 17, 15, 15 और 15 ओवरों के स्पेल फेंके गए। ऐसा नहीं है कि बुमराह ने 30 ओवर फेंके जबकि अन्य ने केवल 10-10 ओवर फेंके। उनके ओवरों को दूसरे गेंदबाजों के साथ रोटेट किया गया। इसलिए 30 ओवर डालने का कोई सवाल नहीं था। मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय कौशल वाले गेंदबाज हैं और जब टीम मैनेजमेंट को लगेगा कि उनको इस्तेमाल करने का सही समय है, वे उनकी ओर रुख करेंगे।''
बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने न्यूजीलैंड का स्कोर 23 ओवर में चार विकेट पर 60 रन कर दिया था लेकिन 30 ओवर के बाद कूकाबूरा गेंद की चमक फीकी पड़ने पर उनके तीन साथी तेज गेंदबाजों की कमियां उजागर हो गईं।
गेंदबाजों के लिए भी सीखने के बहुत मौके होते हैं
कोटक ने यह भी माना कि बुमराह के अलावा दूसरे छोर पर गेंदबाजों के पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज फिलिप्स के खिलाफ स्टंप्स को ज्यादा निशाना बना सकते थे, क्योंकि फिलिप्स ने ऑफ-साइड पर काफी दबदबा बनाए रखा था। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज की तारीफ करते हुए कोटक ने कहा, “बुमराह की बात करें तो, न सिर्फ उनकी लाइन और लेंथ, बल्कि उन्हें गेंद से जो मूवमेंट मिलता है और जिस तरह से उनकी गेंद हरकत करती है-यह उनका खास हुनर है।”
उन्होंने आगे कहा, "हम बुमराह की गेंदबाजी से सीख सकते हैं कि वह कैसे चीजों को एडजस्ट करते हैं और उनके पास कितनी बेहतरीन स्किल्स हैं। जब आपके पास ऐसा कोई सीनियर गेंदबाज होता है, तो बाकी गेंदबाजों के लिए भी सीखने के बहुत मौके होते हैं।" दूसरी नई गेंद से अभी सिर्फ दो ओवर ही फेंके गए हैं। भारत को उम्मीद होगी कि बुमराह और उनके साथी गेंदबाज सुबह के सेशन में फिर से शानदार प्रदर्शन करेंगे और न्यूजीलैंड के कुल स्कोर को 300 के नीचे रोकने की कोशिश करेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी