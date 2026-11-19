बैटिंग कोच सितांशु कोटक का मानना है कि जसप्रीत बुमराह जैसे कौशल वाले गेंदबाज पर कोई भी टीम निर्भर करेगी। बुमराह ने पहले टेस्ट के पहले दिन तीन विकेट लिए।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंग्टन में खेला जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के 70 के स्कोर तक पांच विकेट झटक लिए थे लिए थे लेकिन इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच हुई शतकीय साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम पहले दिन एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता को लेकर उठ रहे सवालों पर सितांशु कोटक ने कहा कि बुमराह इतने शानदार गेंदबाज हैं कि दुनिया की कोई भी टीम स्वाभाविक रूप से निर्भर रहेगी।

कोच ने बुमराह की तारीफ की बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने पहले दिन खेल समाप्त होने पर रिपोर्टर से कहा, ''देखिए, जसप्रीत बुमराह जैसे शानदार गेंदबाज पर कोई भी टीम निर्भर करेगी। सिर्फ भारत नहीं। क्योंकि उनके पास मौजूद असाधारण कौशल के कारण। दूसरी बात मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, लेकिन गेंदबाजी का कार्यभार समान रूप से बांटा गया था, जिसमें 17, 15, 15 और 15 ओवरों के स्पेल फेंके गए। ऐसा नहीं है कि बुमराह ने 30 ओवर फेंके जबकि अन्य ने केवल 10-10 ओवर फेंके। उनके ओवरों को दूसरे गेंदबाजों के साथ रोटेट किया गया। इसलिए 30 ओवर डालने का कोई सवाल नहीं था। मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय कौशल वाले गेंदबाज हैं और जब टीम मैनेजमेंट को लगेगा कि उनको इस्तेमाल करने का सही समय है, वे उनकी ओर रुख करेंगे।''

बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने न्यूजीलैंड का स्कोर 23 ओवर में चार विकेट पर 60 रन कर दिया था लेकिन 30 ओवर के बाद कूकाबूरा गेंद की चमक फीकी पड़ने पर उनके तीन साथी तेज गेंदबाजों की कमियां उजागर हो गईं।

गेंदबाजों के लिए भी सीखने के बहुत मौके होते हैं कोटक ने यह भी माना कि बुमराह के अलावा दूसरे छोर पर गेंदबाजों के पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज फिलिप्स के खिलाफ स्टंप्स को ज्यादा निशाना बना सकते थे, क्योंकि फिलिप्स ने ऑफ-साइड पर काफी दबदबा बनाए रखा था। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज की तारीफ करते हुए कोटक ने कहा, “बुमराह की बात करें तो, न सिर्फ उनकी लाइन और लेंथ, बल्कि उन्हें गेंद से जो मूवमेंट मिलता है और जिस तरह से उनकी गेंद हरकत करती है-यह उनका खास हुनर है।”