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इंडिया ए स्क्वाड में अनुकूल रॉय की एंट्री, हर्ष दुबे की लेंगे जगह, अगले महीने श्रीलंका में है ट्राई सीरीज

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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हर्ष दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट और वनडे स्क्वाड में चुनने के बाद अब इंडिया ए के स्क्वाड में तब्दीली की गई है। श्रीलंका में होने वाले ट्राई-सीरीज के लिए घोषित इंडिया ए के स्क्वाड में अब हर्ष दुबे की जगह पर अनुकूल रॉय को जगह दी गई है। 

इंडिया ए स्क्वाड में अनुकूल रॉय की एंट्री, हर्ष दुबे की लेंगे जगह, अगले महीने श्रीलंका में है ट्राई सीरीज

ऑलराउंडर हर्ष दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट और वनडे स्क्वाड में चुनने के बाद अब इंडिया ए के स्क्वाड में तब्दीली की गई है। श्रीलंका में होने वाले ट्राई-सीरीज के लिए घोषित इंडिया ए के स्क्वाड में अब हर्ष दुबे की जगह पर अनुकूल रॉय को जगह दी गई है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने गुरुवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी।

इससे पहले बीसीसीआई ने 14 मई को इंडिया ए के स्क्वाड का ऐलान किया था। 9 जून से श्रीलंका में शुरू हो रही ट्राई सीरीज में भारत ए के अलावा श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी। युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी 50 ओवर की त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत 'ए' टीम में शामिल किया गया है।

ट्राई सीरीज के सारे मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। भारत 'ए' गॉल में दो बहु दिवसीय (चार दिन के) 'टेस्ट' मैच भी खेलेगी लेकिन उसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी।

माना जा रहा है कि सूर्यवंशी को टीम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि चयनकर्ता उन्हें भारत 'ए' टीम के साथ परखना चाहते हैं। चयनकर्ता 26 जून से शुरू होने वाले ब्रिटेन (आयरलैंड और इंग्लैंड) दौरे के लिए सीनियर टीम में चुने जाने से पहले उन्हें आजमाना चाहते हैं। यह तीन देशों की श्रृंखला 21 जून को समाप्त होगी।

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भारत की 15 सदस्यीय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी 23 साल या उससे कम उम्र के हैं। केवल तेज गेंदबाज अरशद खान, युद्धवीर सिंह, यश ठाकुर और अब अनुकूल रॉय ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है। अनुकूल रॉय 27 वर्ष के हैं जबकि हर्ष दुबे 23 वर्ष के हैं। टीम में कोई भी खिलाड़ी 30 साल से अधिक का नहीं है और सभी ने विजय हजारे ट्रॉफी (राष्ट्रीय एकदिवसीय चैंपियनशिप) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा वे सभी आईपीएल में अनुबंधित भी हैं।

तिलक (मुंबई इंडियन्स) और उप कप्तान रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स) के अलावा सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, सूर्यांश शेडगे (सभी पंजाब किंग्स), हर्ष दुबे (सानराइजर्स हैदराबाद), निशांत सिंधू, अरशद खान (दोनों गुजरात टाइटंस), और आयुष बडोनी (लखनऊ सुपर जाइंट्स) भी मौजूदा आईपीएल सत्र के दौरान अपनी-अपनी टीम के नियमित खिलाड़ी रहे हैं।

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टीम में शामिल अंशुल कंबोज (टेस्ट), रियान पराग और तिलक वर्मा (टी20 अंतरराष्ट्रीय और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय) पहले ही सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं। वहीं आयुष बडोनी को इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था।

तिलक इससे पहले भी भारत 'ए' की कप्तानी कर चुके हैं जबकि आर्य ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ शतक बनाया था। स्पिनरों में दुबे, शेडगे, विपराज निगम शामिल हैं जबकि प्रभसिमरन और कुमार कुशाग्र दो विकेटकीपर हैं।

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भारत 'ए' की टीम श्रीलंका 'ए' (नौ और 15 जून) और अफगानिस्तान 'ए' (11 और 17 जून) के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी। शीर्ष दो टीम 21 जून को होने वाले फाइनल में भिड़ेंगी।

त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत 'ए' की अपडेटेड टीम:

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज और अरशद खान।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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