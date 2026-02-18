T-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने एनरिक नॉर्खिया, इस दिग्गज को पछाड़ा
बुधवार को यूएई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 28 रन दिए और दो विकेट झटके। इन 2 विकेटों के साथ वे आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं।
बुधवार (18 फरवरी) को दक्षिण अफ्रीका और यूएई के बीच खेले गए विश्व कप के मैच में अफ्रीकी टीम ने यूएएई को आसानी से हरा दिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप स्टेज के सभी चार मुकाबले जीत लिए हैं और वे अच्छे आत्मविश्वास के साथ सुपर-8 में एंट्री कर रहे हैं। यूएई के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 28 रन दिए और दो विकेट झटके। इन 2 विकेटों के साथ वे आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं।
एनरिक नॉर्खिया ने न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टिम साउदी को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज का गौरव हासिल किया है। नॉर्खिया ने अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के दम पर साउदी के 36 विकेटों के रिकॉर्ड को पार कर अब 37 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व क्रिकेट के उन चुनिंदा गेंदबाजों की सूची में शामिल कर दिया है जिनका टी-20 विश्व कप में दबदबा रहा है।
नॉर्खिया ने यह माइलस्टोन मात्र 20 मैचों में हासिल किया है, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। टी-20 विश्व कप में उनका गेंदबाजी औसत 11.54 और स्ट्राइक रेट 12.2 का रहा है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए डरावना हो सकता है। इसके अलावा, 5.63 की किफायती इकॉनमी रेट से रन देना उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत रही है। टी-20 विश्व कप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने महज 7 रन देकर 4 विकेट (4/7) झटके थे।
विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की सूची पर नजर डालें तो नॉर्खिया अब केवल श्रीलंका के महान गेंदबाज लसिथ मलिंगा से पीछे हैं, जिनके नाम 38 विकेट दर्ज हैं। नॉर्खिया ने इस सफर में न केवल साउदी, बल्कि पाकिस्तान के उमर गुल (35 विकेट), न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (34 विकेट) और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (32 विकेट) जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे जल्द ही मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर पहले स्थान पर काबिज हो सकते हैं।
दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए नॉर्खिया का यह प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंटों में उनकी मौजूदगी टीम के आक्रमण को एक अलग मजबूती प्रदान करती है। उनकी यह रिकॉर्ड तोड़ सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत करियर का एक बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए भी बड़ा क्षण है। क्रिकेट जगत अब उस पल का इंतजार कर रहा है जब नॉर्खिया मात्र दो विकेट और लेकर टी-20 विश्व कप इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन जाएंगे।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 तेज गेंदबाज
1. लसिथ मलिंगा (श्रीलंका): 38 विकेट
2. एनरिक नॉर्खिया (दक्षिण अफ्रीका): 37 विकेट
3. टिम साउदी (न्यूजीलैंड): 36 विकेट
4. उमर गुल (पाकिस्तान): 35 विकेट
5. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड): 34 विकेट
