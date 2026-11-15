विराट कोहली के करियर में लगा एक और 'दाग', न्यूजीलैंड सीरीज में दोहराया 11 साल पुराना ‘अनचाहा’ रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड सीरीज में विराट कोहली का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। उन्होंने सीरीज में चार मैच खेले, जिसमें कुल 86 रन एक बड़ी पारी की मदद से बनाए। वे तीन मैचों में सिंगल डिजिट पर आउट हुए और 11 साल पुराने रिकॉर्ड को दोहराया। इस सीरीज में विराट कोहली के करियर में एक बुरा ‘दाग’ लगा।
विराट कोहली के लिए 2026 का न्यूजीलैंड दौरा उम्मीद के मुताबकि नहीं रहा। 2027 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से खेली गई पांच वनडे मैचों की सीरीज में कीवी गेंदबाजों ने क्रिकेट के किंग के नाम से मशहूर दाएं हाथ के बल्लेबाज को खूब परेशान किया। अगर पहले मुकाबले में उनके द्वारा 51 गेंदों में खेली गई 74 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए तो पूरी सीरीज में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई। वे इस अर्धशतकीय पारी के अलावा सीरीज में एक भी बार दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। इस प्रदर्शन के साथ विराट कोहली के करियर में एक और 'दाग' लग गया।
चांदी जैसे चमकते उनके वनडे करियर में कुछ बुरे रिकॉर्ड भी हैं, जिनमें से एक अनचाहा रिकॉर्ड यह भी दर्ज हुआ है। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड सीरीज में तीन बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया। इससे पहले विराट कोहली के साथ 11 साल पहले साल 2014/15 में ऐसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राई सीरीज खेली गई थी, जिसमें विराट कोहली तीन मैचों में सिंगल डिजिट में आउट हुए थे। हालांकि, उसके बाद 11 सालों तक किसी भी वनडे सीरीज या टूर्नामेंट में विराट कोहली तीन बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट नहीं हुए थे। लेकिन अब न्यूजीलैंड सीरीज में उनके करियर में यह दाग एक बार फिर लग गया है।
अब तक के वनडे करियर में सिर्फ चार बार हुआ ऐसा
विराट कोहली अब तक अपने पूरे वनडे करियर में चार बार तीन मतरबता किसी सीरीज या टूर्नामेंट में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं। उनके साथ ऐसा पहली बार साल 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था। इस हाई प्रोफाइल वैश्विक टूर्नामेंट (जिसे भारत ने जीता था) में कोहली तीन मैचों में सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद साल 2012/13 भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय सरजमीं पर खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में भी विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था। यह सीरीज उनके लिए बहुत ही निराशाजनक गुजरी थी। किंग कोहली ने पहले वनडे में 0, दूसरे में 6 और तीसरे में 7 रन बनाए थे। यह दूसरी बार उनके करियर में था जब किसी वनडे सीरीज या टूर्नामेंट में 3 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद साल 2014/15 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई ट्राई सीरीज में उनके करियर में यह दाग लगा और फिर अब न्यूजीलैंड की सरजमीं पर इस पांच मैचों की सीरीज में ऐसा हुआ है। इस सीरीज में विराट कोहली ने पहले मैच में 74, दूसरे मैच में 7, चौथे मैच में 0 और पांचवें मैच में 5 रन बनाए। सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।
किसी वनडे सीरीज या टूर्नामेंट में विराट कोहली द्वारा सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट में आउट होने के मामले
3 - विश्व कप 2011
3 - पाकिस्तान का भारत दौरा, 2012/13
3 - ऑस्ट्रेलिया में कार्लटन मिड वनडे ट्राई-सीरीज, 2014/15
3 - भारत का न्यूजीलैंड दौरा, 2026
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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