काउंटी क्रिकेट से जुड़ा एक और भारतीय क्रिकेटर, सरे के लिए खेलेगा SRH का ये स्टार

भारतीय स्पिनर राहुल चाहर इस हफ़्ते यूटिलिटा बाउल में हैम्पशर के ख़िलाफ होने वाले सीजन के आखिरी मैच के लिए सरे से जुड़ गए हैं, जहां क्लब लगातार चौथी बार काउंटी चैंपियनशिप ख़िताब जीतने की कोशिश करेगा।

Varta नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 03:59 PM
26 वर्षीय चाहर को ईसीबी के नियमों के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में सरे के लिए खेलने के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन उन्हें वार्विकशर और नॉटिंघमशर के खिलाफ क्लब के घरेलू मैचों में खेलने की जरूरत नहीं थी। नॉटिंघमशर के खिलाफ मैच में सरे को 20 रनों से हार मिली जिसका मतलब था कि ख़िताबी दौड़ का नियंत्रण नॉटिंघमशर के हाथ में चला गया।

चाहर नियमित रूप से राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफ़ी में खेलते रहे हैं और इस सीज़न के आईपीएल में भी सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में एक बार नजर आए। कुल मिलाकर, उन्होंने 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.12 की औसत से 87 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 148 रन देकर 9 विकेट रहा है।

उन्होंने 2019 और 2021 के बीच भारत के लिए एक वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। लगभग उसी समय उन्होंने 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस के दोहरे आईपीएल ख़िताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

चाहर ने कहा, "मैं इस हफ़्ते के मैच के लिए सरे से जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं। मैं यहां प्रभाव डालने और सीजन के आखिरी मैच में टीम की मदद करने आ रहा हूं।"

उन्हें सरे के दोनों मौजूदा स्पिन गेंदबाजों , विल जैक्स और कैम स्टील के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया है। क्लब के हाई-परफ़ॉर्मेंस सलाहकार, एलेक स्टीवर्ट ने कहा, "राहुल को टीम में शामिल करने से हमें यूटिलिटा बाउल में एक और स्पिन गेंदबाजी विकल्प मिल गया है।"

उन्होंने कहा, "हमें हमेशा से पता था कि सीज़न के आखिरी दौर में हमारे खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे और हमने संभावित मैदानों और जिस प्रतिद्वंद्वी टीम से हम खेल रहे हैं, उसे देखते हुए उसी के अनुसार योजना बनाने की कोशिश की।"

स्टीवर्ट ने कहा, "हमने पहले साई किशोर को सीजन के आख़िरी चरणों में वापसी के लिए चुना था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उंगली में चोट लग गई जिसके कारण ऑपरेशन हुआ और वे उपलब्ध नहीं हो पाए।"

सरे अंतिम दौर के मैचों में नॉटिंघमशर से 14 अंक पीछे है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपना अंतिम मैच जीतना होगा। उन्हें उम्मीद करनी होगी कि नॉटिंघमशर ट्रेंट ब्रिज में वार्विकशर के खिलाफ अपने अंतिम मैच में 11 से कम अंक अर्जित करे।

