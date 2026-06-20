महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार, बांग्लादेश ने 23 रनों से रौंदा
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 20 जून को साउथहैंपटन में 23 रनों से हरा दिया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है। वह अपने लगातार तीन मुकाबले हार चुकी है।
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस बार किसी बड़ी टीम ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने उन्हें 23 रनों की करारी शिकस्त दी है। साउथ हैंपटन में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 100 रन ही बना सकी। इस हार के साथ पाकिस्तान की टीम तीनों मुकाबले हारने के कारण बिना किसी अंक के अपने ग्रुप में यानी ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर है।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 124 रनों का लक्ष्य दिया
शनिवार, 20 जून को खेले गए मैच में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पांच रनों के स्कोर पर ही दो विकेट गिर गए। इसके बाद तीसरा विकेट 13 रनों के स्कोर पर ही गिर गया। हालांकि, जैसे-तैसे टीम ने 20 ओवर तक सस्टेन किया और 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना डाले। बांग्लादेश की ओर से कप्तान निगार सुल्ताना ने 38 गेंद में 36 रन बनाए, वहीं शोभना मोस्तरी ने 19 गेंद में 22 रनों की पारी खेली। अंत में शोर्ना अख्तर ने 22 गेंद में 39 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से फातिमा सना कप्तान को दो विकेट, जबकि बाकी के अन्य गेंदबाजों को एक-एक विकेट हासिल हुए।
100 रन ही बना सकी पाकिस्तान की महिला टीम
123 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान महिला टीम की शुरुआत हमेशा की तरह ठीक रही और उन्होंने 49 रनों पर अपना पहला विकेट खो दिया। इसके बाद पाकिस्तान के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 100 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने 30 गेंद में 25 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा ने भी 18 गेंद में 23 रनों की पारी खेली। इसके अलावा आयशा जफर ने 12 गेंद में 11 रन बनाए, जबकि फातिमा सना कप्तान ने 17 गेंद में 10 रन की पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी पर नहीं कर सका।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच का स्कोरकार्ड संक्षेप में
बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए- 123/6 (20 ओवर)
पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए- 100/8 (20 ओवर)
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।