Another controversy ahead of the IND vs PAK final Photoshoot controversy after handshake did Suryakumar Yadav refuse IND vs PAK फाइनल से पहले एक और बवाल, हैंडशेक के बाद फोटोशूट विवाद गर्माया; सूर्यकुमार यादव ने क्या किया?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Another controversy ahead of the IND vs PAK final Photoshoot controversy after handshake did Suryakumar Yadav refuse

IND vs PAK फाइनल से पहले एक और बवाल, हैंडशेक के बाद फोटोशूट विवाद गर्माया; सूर्यकुमार यादव ने क्या किया?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सूर्यकुमार यादव पर इसका पूरा दोष मत्थे मढ़ दिया है दिया है। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर आगा ने कूटनीतिक रुख बरकरार रखते हुए कहा कि यह पूरी तरह से भारतीय टीम पर निर्भर है कि वे इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
IND vs PAK फाइनल से पहले एक और बवाल, हैंडशेक के बाद फोटोशूट विवाद गर्माया; सूर्यकुमार यादव ने क्या किया?

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs PAK मैच से पहले एक और विवाद ने हर किसी का ध्यान अपनी और खींचा है। टूर्नामेंट में पहले ही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, अब फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तान -सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव- का फोटोशूट भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सूर्यकुमार यादव पर इसका पूरा दोष मत्थे मढ़ दिया है दिया है। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर आगा ने कूटनीतिक रुख बरकरार रखते हुए कहा कि यह पूरी तरह से भारतीय टीम पर निर्भर है कि वे इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें:कप्तान सलमान अली आगा ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट, फाइनल में दिख सकता है नया रूप

रविवार को होने वाले India vs Pakistan फाइनल से पहले सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, "वे जो चाहें कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बाकी उन पर निर्भर है अगर वे आना चाहते हैं, तो आएं, और अगर नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते।"

इसके अलावा उन्होंने मीडिया की चकाचौंध के बीच टीम के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा, "हम उस पर ध्यान नहीं देते जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मीडिया की बातें, बाहरी शोर-शराबा हम उसे नजरअंदाज़ करते हैं। हमारा टारगेट एशिया कप है। हम यहां अच्छा क्रिकेट खेलने आए हैं, और कल हमारा टारगेट फाइनल जीतना होगा।"

ये भी पढ़ें:अभिषेक के निशाने पर कोहली, रोहित- रिजवान का रिकॉर्ड, सॉल्ट भी रह जाएंगे पीछे

बता दें, हर मल्टी नेशनल टूर्नामेंट से पहले दोनों कप्तानों का फोटोशूट होता है। मगर इसको लेकर कोई लिखित नियम नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनल से पहले दोनों टीमों के पास दिशा-निर्देश आते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं और भारतीय टीम के पास ऐसा कुछ नहीं आया है।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा फोटोशूट को लेकर यहां प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, वह तब कहां था जब यूएई और भारत के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस की थी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं?

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |