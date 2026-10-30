श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को लगा एक और दाग, खत्म हुआ 6 साल से जीत का सिलसिला
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को एक और दाग लगा है। टीम इंडिया 6 साल से टी-20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कभी हारी नहीं थी, लेकिन आज यह सिलसिला समाप्त हो गया है। लगातार 9 जीत के बाद भारत को 10वें मैच में न्यूजीलैंड की धरा पर हार मिली है।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 87 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 172 रनों पर ही थम गई। भारत की इस हार से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 6 साल से लगातार जीत का सिलसिला समाप्त हो गया है। भारत को यह दाग श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगा है।
2020 से लेकर 2026 तक भारत ने पांच बड़े कप्तान टी-20 क्रिकेट में देखे। पहले विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे उसके बाद रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी आई। बाद में सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान बने और अब श्रेयस अय्यर के हाथों में कप्तानी है। साल 2022 में कुछ समय के लिए हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान बने। टी-20 क्रिकेट में आज 30 अक्टूबर 2026 से पहले न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया को 10 फरवरी 2019 को हार मिली थी। तब मेजबान टीम ने मेन इन ब्लू को हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में 4 रनों से शिकस्त दी थी। उसके बाद से भारत ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पिछले 6 सालों में कुल 9 मैच खेले लेकिन एक में भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। हालांकि, अब 10वें मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह हार देखने को मिल गई है और किसी विपक्षी टीम के खिलाफ उसी की सरजमीं पर लगातार टी-20 मैच जीतने का भारत का सिलसिला समाप्त हो गया है।
विराट कोहली- हार्दिक पांड्या ने जारी रखा था जीत का सिलसिला
2020 से लेकर 2026 तक न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह भारत की तीसरी सीरीज है। साल 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में जब भारतीय टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलने गई थी तब उसे ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई थी। विराट कोहली ने की अगुवाई वाली टीम ने क्लीन स्वीप किया था और न्यूजीलैंड को उसके घर पर 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। इस सीरीज के उपरांत भारत 2 साल बाद न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज खेलने गया। इस बार हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान थे। तीन मैचों की इस सीरीज में दो मैच बारिश के कारण नहीं हो सके थे और 1 मुकाबले में जीतकर भारत ने सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था।
खत्म हुई न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 6 साल की विनिंग स्ट्रीक
2022 के बाद लगभग चार साल तक टी-20 क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड का कोई दौरा नहीं किया। साल 2026 में अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज खेलने गई है, जिसमें से पहले तीन मुकाबले जीतकर इस विनिंग स्ट्रीक को 9 तक पहुंचाया। हालांकि, सीरीज के चौथे मुकाबले में मिली हार से उस विनिंग स्ट्रीक का अंत हो गया। जिस जीत के सिलसिले को विराट कोहली ने शुरू किया था और उसे हार्दिक पांड्या ने बरकरार रखा, श्रेयस अय्यर की कप्तान में उसका आखिरकार अंत हो गया। इस तरह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में विनिंग स्ट्रीक टूटने का दाग भारत पर लगा। इससे पहले उनकी कप्तानी में भारत आयरलैंड से पहली बार इतिहास में हारा। यह बहुत बड़ा दाग था। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को लंबे समय के बाद हराया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने भी लंबे समय के बाद भारतीय सरजमीं पर सीरीज बराबरी पर समाप्त की थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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