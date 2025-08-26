टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की छुट्टी, करीब एक दशक से जुड़े थे

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की विदाई हो गई है। करीब एक दशक से भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे राजीव कुमार ने सोशल मीडिया में अपने इस अलगाव की पुष्टि की है। उनका मुख्य काम खिलाड़ियों को मसाज देना, उनकी फिटनेस का ध्यान रखना और वे तरोताजा महसूस करें, ये सुनिश्चित करना था।

कुमार ने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम की एक दशक तक (2006-2015) तक सेवा करना सम्मान की बात रही है। इस अवसर को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद।'

उनका काम खिलाड़ियों को मसाज थेरेपी देना था। इसके अलावा वह उनके लिए एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन शेक और हाइड्रेशन मिक्सेज तैयार करते थे। खिलाड़ियों के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार थी।

खिलाड़ी तरोताजा महसूस करें, इसे वह सुनिश्चित करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुमार का तेज गेंदबाजों के साथ कुछ खास तरह की मजबूत केमिस्ट्री थी।

मोहम्मद शमी ने 2019 में अपने जन्मदिन पर उनके और ईशांत शर्मा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। इससे सहज अंदाजा लग सकता है कि उनके और खिलाड़ियों के बीच कितने अच्छे संबंध थे। युजवेंद्र चहल ने एक बार कुमार और अन्य स्टाफ को 'गुमनाम हीरो' बताया था जो क्रिकेटरों को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करते हैं।