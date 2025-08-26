Another big name leaves Team India s support staff was associated with them for nearly a decade टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की छुट्टी, करीब एक दशक से जुड़े थे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Another big name leaves Team India s support staff was associated with them for nearly a decade

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की छुट्टी, करीब एक दशक से जुड़े थे

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की विदाई हो गई है। करीब एक दशक से भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे राजीव कुमार ने सोशल मीडिया में अपने इस अलगाव की पुष्टि की है। उनका मुख्य काम खिलाड़ियों को मसाज देना, उनकी फिटनेस का ध्यान रखना और वे तरोताजा महसूस करें, ये सुनिश्चित करना था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 03:33 PM
share Share
Follow Us on
टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक और बड़े नाम की छुट्टी, करीब एक दशक से जुड़े थे

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का करीब एक दशक तक हिस्सा रहा एक बड़ा नाम अब अलग हो गया है। टीम मैसर राजीव कुमार काफी लंबे समय से भारतीय ड्रेसिंग रूम का अभिन्न हिस्सा थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में ड्रेसिंग रूम से अपने अलगाव की पुष्टि की है। सपोर्ट स्टाफ में मॉसर का मुख्य काम खिलाड़ियों को मसाज देना होता है।

कुमार ने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम की एक दशक तक (2006-2015) तक सेवा करना सम्मान की बात रही है। इस अवसर को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद।'

उनका काम खिलाड़ियों को मसाज थेरेपी देना था। इसके अलावा वह उनके लिए एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन शेक और हाइड्रेशन मिक्सेज तैयार करते थे। खिलाड़ियों के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार थी।

खिलाड़ी तरोताजा महसूस करें, इसे वह सुनिश्चित करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुमार का तेज गेंदबाजों के साथ कुछ खास तरह की मजबूत केमिस्ट्री थी।

ये भी पढ़ें:इस्तीफा दे देते....मनोज तिवारी ने क्यों कसा गौतम गंभीर पर तंज? पाखंडी भी बताया
ये भी पढ़ें:बुमराह की गैरमौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन पर सिराज ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा
ये भी पढ़ें:उन्हें बॉक्सिग ग्लव पहना दो... अंपायर स्टीव बकनर से जुड़े सवाल पर सचिन का मजेदार

मोहम्मद शमी ने 2019 में अपने जन्मदिन पर उनके और ईशांत शर्मा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। इससे सहज अंदाजा लग सकता है कि उनके और खिलाड़ियों के बीच कितने अच्छे संबंध थे। युजवेंद्र चहल ने एक बार कुमार और अन्य स्टाफ को 'गुमनाम हीरो' बताया था जो क्रिकेटरों को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करते हैं।

बीसीसीआई पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है। अभिषेक नायर, अरुण कनाडे और सोहम देसाई जैसे बड़े नामों की छुट्टी हो चुकी है। अब राजीव कुमार की छुट्टी होने के बाद सपोर्ट स्टाफ और ड्रेसिंग रूम का चेहरा और बदल गया है।