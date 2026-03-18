सैमसन को CSK का उपकप्तान बनाओ, कुंबले ने बताई जबर्दस्त वजह; बोले- धोनी ने ऐसा किया तो हैरान नहीं होऊंगा

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की खेलते हुए नजर आएंगे। अनिल कुंबले ने 31 वर्षीय सैमसन को सीएसके का उपकप्तान बनाने की वकालत की है।

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने में अहम भूमिका निभाने के बाद संजू सैमसन अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हैं। वह 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। सीएसके ने ऑक्शन से पहले सैमसन को 18 करोड़ रुपये की मोटी रकम पर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से ट्रेड किया था। कई सालों तक आरआर की कप्तानी करने के बाद 31 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन एक अलग सेटअप में हैं। सीएसकी की बागडोर ऋतुराज गायकवाड़ के पास है। हालांकि, सैमसन का रोल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी अभी भी टीम में हैं, जिससे उनके विकेटकीपिंग के चांस पर असर पड़ सकता है। वहीं, सैमसन को सीएसके में शामिल करने के फैसले पर अपनी राय देते हुए पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने इंडियन क्रिकेट लीडरशिप में पीढ़ीगत बदलाव को हाईलाइट किया और इसे फ्रेंचाइजी के इस कदम से जोड़ा। उनका मानना है कि सैमसन को चेन्नई का उपकप्तान बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए पूर्व स्पिनर ने जबर्दस्त वजह बताई।

'सैमसन का आना एक शानदार कदम है' टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच कुंबले ने जियोस्टार पर कहा, ''इंडियन क्रिकेट में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आइकॉन रहे हैं। सुनील गावस्कर से सचिन तक, फिर विराट तक, और एमएस धोनी भी उस दौर का हिस्सा थे। एमएस धोनी और विराट कोहली के आने से पहले आपके पास राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी थे जो अब भी उस आभा को बनाए हुए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस लिहाज से संजू का आना सीएसके के लिए एक शानदार कदम है। सोने पे सुहागा यह है कि आईपीएल से पहले उनका शानदार फॉर्म था और उन्होंने लगातार तीन पारियों में धमाल मचाकर भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता।'' पिछले कुछ सीजन में चेन्नई टीम को कप्तानी को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। दरअसल, कप्तानी छोड़ने के बावजूद धोनी को चोटों या बदलावों के कारण कई बार टीम की कमान संभालनी पड़ी। इससे लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाने में बार-बार चुनौती आती रही है।

'चेन्नई की जरूरतों को पूरा करते हैं सैमसन' पूर्व स्पिनर ने कहा कि सैमसन का शामिल होना स्किल्स से कहीं ज्यादा है। उन्होंने लोकल कनेक्शन और कल्चरल फिट पर भी ध्यान दिया। केरल में जन्मे, तमिल बोलने वाले और एमएस धोनी की तरह विकेटकीपर-बल्लेबाज होने के नाते, सैमसन के अनुभव और बैकग्राउंड से सीएसके को मैदान पर और उनके फैन बेस के साथ मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि इससे फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग में जरूर मदद मिलेगी। चेन्नई के नजरिए से देखें तो वह उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, केरल में जन्मे हैं, तमिल बोलते हैं, इसलिए एक कनेक्शन है। विकेटकीपर-बैटर हैं, इसलिए एमएस जैसे ही हैं और उनका अनुभव सीएसके के लिए कीमती होगा।" कुंबले ने कहा कि सैमसन सीएसके में उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाने के लिए एकदम सही हैं। राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी के अच्छा अनुभव है तो वह लीडरशिप ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऋतुराज मौजूद नहीं हैं तो उनकी जगह ले सकते हैं और स्थिरता दे सकते हैं।