अनिल कुंबले ने बताया IPL 2026 में विदेशी खिलाड़ी हैं इस टीम की ताकत, मगर खड़ी हुई ये दिक्कत
अनिल कुंबले ने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का एनालिसिस किया है। उन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम को कैसे उनके विदेशी खिलाड़ी मजबूत बनाते हैं। हालांक उन्होंने इस दौरान एक दिक्कत के बारे में भी बताया।
आईपीएल 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, इससे पहले क्रिकेट पंडित टीमों का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का एनालिसिस किया है। उन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम को कैसे उनके विदेशी खिलाड़ी मजबूत बनाते हैं। हालांक उन्होंने इस दौरान एक दिक्कत के बारे में भी बताया। बता दें, रजत पाटिदार की अगुवाई वाली आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 28 मार्च से आईपीएल 2026 में अपने अभियान का आगाज करने वाली है।
रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड को एकसाथ मौका दें आरसीबी
पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने RCB की वेबसाइट के अनुसार कहा, “रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड प्लेइंग XI में एक साथ शुरुआत करेंगे। RCB के लिए यह बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक ही समय पर खेलें। ये दोनों बल्ले से मैच को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं।”
उन्होंने RCB की शुरुआती XI के एक अहम बिंदु पर फिर से बात की, और इस बात पर जोर दिया कि जैकब बेथेल को कैसे खिलाया जा सकता है।
कुंबले ने कहा, “इस बात पर काफी चर्चा होगी कि जैकब बेथेल टीम के 11 खिलाड़ियों में कैसे फिट बैठते हैं, लेकिन फिल सॉल्ट निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे। अगर जोश हेजलवुड फिट हैं, तो वह भी निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे। बाकी दो विदेशी खिलाड़ियों की जगह टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड लेंगे। इससे RCB सच में बहुत मजबूत हो जाएगी।”
आरसीबी की ताकत तो उनके विदेशी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, मगर 4 खिलाड़ियों को पहले मौका मिलता है ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए कप्तान रजत पाटीदार को काफी माथापच्ची करनी होगी।
वेंकटेश अय्यर नहीं होंगे शुरुआत में प्लेइंग XI का हिस्सा
अनिल कुंबले ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर शुरुआत में प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे। आप वही शुरुआती 11 खिलाड़ी चाहेंगे जिन्होंने 18 साल बाद आपको ट्रॉफी जिताने में मदद की थी। देवदत्त पडिक्कल को XI में खेलना चाहिए। चोट की वजह से वह पिछले कुछ अहम मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन बल्ले से वह जबरदस्त फॉर्म में हैं। जब RCB पहले गेंदबाजी करेगी, तो वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' की भूमिका निभाएंगे। जब RCB पहले बल्लेबाजी करेगी, तो सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर' हो सकते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने अपनी टीम इसी तरह बनाई थी।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें