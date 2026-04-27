KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर लगा मोटा फाइन, इस ‘कांड’ के लिए BCCI ने दी सजा
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मोटा फाइन लगा है। बाउंड्री कुशन पर बैट मारने वाले ‘कांड’ के लिए BCCI ने सजा दी है। रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले नियम से आउट दे दिया गया था।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मोटा फाइन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने लगाया है। केकेआर के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले नियम से आउट दिया गया था। इसके बाद वह अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक कांड कर दिया था, जिसके लिए उनकी 20 फीसदी मैच फीस काटी गई है और उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।
आईपीएल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अंगकृष रघुवंशी पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच नंबर 38 के दौरान IPL के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए बनी आचार संहिता (Code of Conduct) के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। रघुवंशी को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग्स का गलत इस्तेमाल" करने से संबंधित है।
यह घटना एलएसजी वर्सेस केकेआर मैच के 5वें ओवर में हुई, जब 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (खेल में बाधा डालने) के कारण आउट दिए जाने के बाद, अंगकृष रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और उसके बाद उसी तरह गुस्से में अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया। रघुवंशी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया। ऐसे में इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी।
आईपीएल के इतिहास में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का यह चौथा ही मामला था। पहली नजर पर देखने में ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर अंगकृष रघुवंशी ने अपनी दिशा चेंज नहीं की, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक बल्लेबाज को यूटर्न लेना है तो वह थोड़ा तो अपनी मुख्य दिशा से अलग होकर वापस जाएगा। इसके लिए ऋषभ पंत ने अपील की थी और थर्ड अंपायर ने पाया कि उन्होंने जानबूझकर दिशा बदली है। इसी वजह से उन्हें आउट दे दिया गया। इसी से गुस्सा होकर पहले तो रघुवंशी ने बाउंड्री लाइन पर बल्ला मारा और फिर अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया। मैच की बात करें तो यह मुकाबला टाई रहा था और मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। एलएसजी ने महज एक रन बनाया था, जबकि रिंकू सिंह ने अपनी टीम को पहली गेंद पर जीत दिला दी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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