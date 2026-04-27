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KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर लगा मोटा फाइन, इस ‘कांड’ के लिए BCCI ने दी सजा

Apr 27, 2026 01:05 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मोटा फाइन लगा है। बाउंड्री कुशन पर बैट मारने वाले ‘कांड’ के लिए BCCI ने सजा दी है। रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले नियम से आउट दे दिया गया था।

KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर लगा मोटा फाइन, इस ‘कांड’ के लिए BCCI ने दी सजा

कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मोटा फाइन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने लगाया है। केकेआर के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले नियम से आउट दिया गया था। इसके बाद वह अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक कांड कर दिया था, जिसके लिए उनकी 20 फीसदी मैच फीस काटी गई है और उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

आईपीएल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अंगकृष रघुवंशी पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच नंबर 38 के दौरान IPL के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए बनी आचार संहिता (Code of Conduct) के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। रघुवंशी को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग्स का गलत इस्तेमाल" करने से संबंधित है।

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यह घटना एलएसजी वर्सेस केकेआर मैच के 5वें ओवर में हुई, जब 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (खेल में बाधा डालने) के कारण आउट दिए जाने के बाद, अंगकृष रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और उसके बाद उसी तरह गुस्से में अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया। रघुवंशी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया। ऐसे में इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी।

आईपीएल के इतिहास में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का यह चौथा ही मामला था। पहली नजर पर देखने में ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर अंगकृष रघुवंशी ने अपनी दिशा चेंज नहीं की, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक बल्लेबाज को यूटर्न लेना है तो वह थोड़ा तो अपनी मुख्य दिशा से अलग होकर वापस जाएगा। इसके लिए ऋषभ पंत ने अपील की थी और थर्ड अंपायर ने पाया कि उन्होंने जानबूझकर दिशा बदली है। इसी वजह से उन्हें आउट दे दिया गया। इसी से गुस्सा होकर पहले तो रघुवंशी ने बाउंड्री लाइन पर बल्ला मारा और फिर अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया। मैच की बात करें तो यह मुकाबला टाई रहा था और मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। एलएसजी ने महज एक रन बनाया था, जबकि रिंकू सिंह ने अपनी टीम को पहली गेंद पर जीत दिला दी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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