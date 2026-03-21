20 साल के अंगकृष रघुवंशी ने प्रैक्टिस मैच में शतक जड़ बढ़ाया KKR का सिरदर्द, क्या मिलेगा मौका?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक इंट्रा स्क्वॉड मैच खेला जिसमें 20 साल के अंगकृष रघुवंशी ने शतक जड़ टीम का सिरदर्द बढ़ा दिया है। शुक्रवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर हुए इस प्रैक्टिस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, रघुवंशी ने 9 चौके और 5 छक्के जड़े।

IPL 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है, ऐसे में सभी टीमें एकजुट होकर प्रैक्टिस कर रही है। इस कड़ी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक इंट्रा स्क्वॉड मैच खेला जिसमें 20 साल के अंगकृष रघुवंशी ने शतक जड़ टीम का सिरदर्द बढ़ा दिया है। शुक्रवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर हुए इस प्रैक्टिस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, रघुवंशी ने 9 चौके और 5 छक्के जड़े और 187.27 के कुल स्ट्राइक-रेट के साथ अपनी टीम 'पर्पल नाइट्स' को 19.2 ओवरों में 200 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। रघुवंशी की इस पारी से केकेआर का सिरदर्द इसलिए बढ़ गया है क्योंकि उनके पास टॉप ऑर्डर में कोई जगह खाली नहीं है।

कोई भी टीम नंबर-3 पर ऐसी पारी खेलने वाले खिलाड़ी को मेन मैच में टॉप ऑर्डर में ही रखना चाहेगी, मगर केकेआर की टीम में ऐसा होना मुश्किल है। रहाणे T20 के टॉप-ऑर्डर के लिए एकदम सही नहीं हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तान के तौर पर टीम में बनाए रखा है। इसका मतलब है कि अगर KKR फॉर्म में चल रहे दोनों बल्लेबाज़ों—एलन और सीफ़र्ट—के साथ-साथ ग्रीन को भी खिलाने का फैसला करती है, तो टॉप-चार पोजिशन पहले से ही बुक हो जाएंगी, जिससे रघुवंशी को पिछले सीजन की तरह ही बैटिंग ऑर्डर में नीचे खिसकना पड़ेगा।

खैर बात, इंट्रा स्क्वॉड मैच की करें तो 'पर्पल नाइट्स' के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत की और 2 (4) रन बनाए, उनके साथ फिन एलन थे, जिन्होंने तेजी से 23 (11) रन बनाए। मनीष पांडे और रमनदीप सिंह चौथे और पांचवें नंबर पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन ऑलराउंडर अनुकूल रॉय ने 28 (17) रनों की अच्छी पारी खेली और आखिरी दौर में रघुंशी की मदद की। खास बात यह है कि इस टीम के गेंदबाजी आक्रमण में उमरान मलिक, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा और कुछ नेट गेंदबाज़ शामिल थे।

पहली पारी में, टिम सीफर्ट ने 30 (13) रन बनाए, और दिल्ली के सार्थक रंजन (16 गेंदों में 37 रन) ने भी अपनी छाप छोड़ी। लेकिन शायद KKR के लिए सबसे अहम बात यह रही कि सीनियर बल्लेबाज रिंकू सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 गेंदों में 45 रन बनाए। इस पारी के लिए गेंदबाज़ी आक्रमण ज़्यादातर पहली पसंद वाले खिलाड़ियों का था। कार्तिक त्यागी ने चार ओवरों में 3/30 का शानदार प्रदर्शन किया, वैभव अरोड़ा ने 2/41 विकेट लिए, और नए खिलाड़ी ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने तीन ओवरों में 1/30 विकेट लिया।