विराट कोहली की IPL 2026 को लेकर कैसी है तैयारी, हेड कोच एंडी फ्लावर ने बताई कैंप के अंदर की बात
पूर्व कप्तान विराट कोहली आगामी सीजन को लेकर जमकर तैयारी कर रहे हैं। टीम के मुख्य कोच एंडी फ्लावर का मानना है कि कोहली आईपीएल 2026 के लिए तैयार हैं।
आईपीएल 2026 का आगाज शनिवार को होने वाला है। आईपीएल के 19वें सीजन का पहला मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। शुरुआती मुकाबले में फैंस की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी, जोकि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली पिछले सीजन पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सफल रहे थे और इस बार भी वह टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने आगामी सीजन से पहले कहा है कि विराट कोहली में अब भी काफी भूख है और मानसिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में हैं।
विराट कोहली ने आईपीएल में 267 मैचों में 8661 रन बनाए हैं और इस सीजन वह नौ हजार रन पूरा करने के काफी करीब हैं। विराट कोहली एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2016 में 973 रन बनाए हैं और 8 शतक जड़े हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा, ''विराट मानसिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वह खुद को लेकर बहुत सहज हैं, लेकिन उनमें अभी भी अविश्वसनीय भूख बाकी है। ट्रेनिंग में जब उन्हें बल्ले से गेंद को हिट करते देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि वो अपने पावर के पूर्ण चरम पर पहुंच चुके हैं।''
विराट कोहली ने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ दी थी। जिसके बाद फाफ डुप्लेसी को टीम की कमान सौंपी गई थी और अब रजत पाटीदार टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रजत की कप्तानी में ही बेंगलुरु की टीम पिछले सीजन चैंपियन बनी।
उन्होंने आगे कहा, ''यह काफी अद्भुत है कि रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी के पहले ही साल में बेंगलुरु को ट्रॉफी जिताई। वो एक बहुत ही पसंद आने वाले व्यक्ति हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका खूब सम्मान है। वो हमेशा शांत और संयमित रहते हैं, जिसकी गेंदबाजों को बहुत सराहना मिलती है। जितेश शर्मा भी एक बहुत अच्छे उप-कप्तान हैं। वह ऊर्जा से भरपूर हैं, रणनीतिक रूप से काफी समझदार हैं और स्टंप्स के पीछे से खेल को अच्छी तरह देखते हैं। इसलिए, इन दोनों का मिलकर काम करना टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।”
आरसीबी: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट (विकेटकीपर बल्लेबाज), जितेश शर्मा (विकेटकीपर बल्लेबाज), जैकब बेथेल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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