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नाथन लियोन की चोट के बाद वापसी, हेड कोच ने चेताया; बोले- ऐसी ही इंजरी के चलते मेरा करियर…

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नाथन लियोन हैमस्ट्रिंग की एक ऐसी इंजरी से उबरकर आए हैं, जिसमें करियर खत्म होने का डर भी होता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच के साथ हो चुका है। यही कारण है कि कोच ने कहा है कि उन्हें मैनेज किया जाएगा। 

nathan Lyon
नाथन लियोन

ऑस्ट्रेलिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नाथन लियोन करीब 8 महीने के ब्रेक के बाद फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। उनके साथी खिलाड़ियों की मानें तो लियोन पहले की तरह की खतरनाक नजर आ रहे हैं। हालांकि, कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कुछ अलग ही बात कही है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस सर्जरी के बाद नाथन लियोन वापसी कर रहे हैं, उसी सर्जरी के बाद उन्होंने भी वापसी की थी और फिर 10 ओवर बाद ही उनका करियर खत्म हो गया था। ऐसे में नाथन लियोन की वापसी की कोई 100 फीसदी गारंटी नहीं है।

बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नाथन लियोन टीम में हैं और उन्हें पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिली है। ट्रैविस हेड ने इंटरा स्क्वॉड प्रैक्टिस मैच में उनकी गेंद पर स्टंप आउट होने पर कहा है कि वह एक गेंद का ही सामना कर सके, जिससे पता चलता है कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे मैच के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। कोच मैकडोनाल्ड जानते हैं कि नाथन लियोन किस चोट से गुजरे हैं, क्योंकि वे खुद इसी तरह की समस्या से गुजरे थे।

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सिर्फ 10 ओवर डालकर खत्म हो गया था करियर

करियर के सबसे अच्छे 2010-11 शेफील्ड शील्ड सीजन से मुश्किल से एक साल पहले, जिसमें उन्होंने 76 के औसत के साथ तीन शतक लगाए। उसी टूर्नामेंट के बाद विक्टोरियन ऑलराउंडर को हैमस्ट्रिंग रीअटैचमेंट सर्जरी करानी पड़ी, जो लियोन ने दिसंबर में करवाई थी। रिकवरी और रिहैब सही से उन्होंने नहीं किया था। यहां तक कि चोट के समय वे 31 साल के ही थे, जबकि लियोन 38 के हैं। मैकडोनाल्ड ने प्रोफेशनल क्रिकेट में इंजरी के बाद सिर्फ 10 और ओवर डाले थे और 4 ही फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिनमें से आखिरी मैच 33 साल की उम्र में खेला था और उनका करियर खत्म हो गया था।

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इस पर मैकडोनाल्ड ने कहा, "इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सर्जरी कब होगी और आप कैसे वापस आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और यह एक अकेली जगह है, रिहैब।" कोच मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना होगा कि लियोन बाउंड्री पर फील्डिंग में कितना समय बिताते हैं, जहां उन्हें हाल ही में दोनों चोटें लगी हैं। अगले 12 महीनों में 21 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, इसलिए चिंता की बात चोट से बचना है। उन्होंने कहा, "जब आपको इतनी बड़ी चोट लगी हो और आप उस उम्र में पहुंच जाएं, तो कोई गारंटी नहीं होती। वापस आना एक बात है और फिर अगली बात ज़ाहिर है एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करना है। हम इसे मैनेज करेंगे। हमें भरोसा है कि वह करेगा।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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