नाथन लियोन की चोट के बाद वापसी, हेड कोच ने चेताया; बोले- ऐसी ही इंजरी के चलते मेरा करियर…
नाथन लियोन हैमस्ट्रिंग की एक ऐसी इंजरी से उबरकर आए हैं, जिसमें करियर खत्म होने का डर भी होता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच के साथ हो चुका है। यही कारण है कि कोच ने कहा है कि उन्हें मैनेज किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नाथन लियोन करीब 8 महीने के ब्रेक के बाद फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। उनके साथी खिलाड़ियों की मानें तो लियोन पहले की तरह की खतरनाक नजर आ रहे हैं। हालांकि, कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कुछ अलग ही बात कही है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस सर्जरी के बाद नाथन लियोन वापसी कर रहे हैं, उसी सर्जरी के बाद उन्होंने भी वापसी की थी और फिर 10 ओवर बाद ही उनका करियर खत्म हो गया था। ऐसे में नाथन लियोन की वापसी की कोई 100 फीसदी गारंटी नहीं है।
बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नाथन लियोन टीम में हैं और उन्हें पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिली है। ट्रैविस हेड ने इंटरा स्क्वॉड प्रैक्टिस मैच में उनकी गेंद पर स्टंप आउट होने पर कहा है कि वह एक गेंद का ही सामना कर सके, जिससे पता चलता है कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे मैच के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। कोच मैकडोनाल्ड जानते हैं कि नाथन लियोन किस चोट से गुजरे हैं, क्योंकि वे खुद इसी तरह की समस्या से गुजरे थे।
सिर्फ 10 ओवर डालकर खत्म हो गया था करियर
करियर के सबसे अच्छे 2010-11 शेफील्ड शील्ड सीजन से मुश्किल से एक साल पहले, जिसमें उन्होंने 76 के औसत के साथ तीन शतक लगाए। उसी टूर्नामेंट के बाद विक्टोरियन ऑलराउंडर को हैमस्ट्रिंग रीअटैचमेंट सर्जरी करानी पड़ी, जो लियोन ने दिसंबर में करवाई थी। रिकवरी और रिहैब सही से उन्होंने नहीं किया था। यहां तक कि चोट के समय वे 31 साल के ही थे, जबकि लियोन 38 के हैं। मैकडोनाल्ड ने प्रोफेशनल क्रिकेट में इंजरी के बाद सिर्फ 10 और ओवर डाले थे और 4 ही फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिनमें से आखिरी मैच 33 साल की उम्र में खेला था और उनका करियर खत्म हो गया था।
इस पर मैकडोनाल्ड ने कहा, "इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सर्जरी कब होगी और आप कैसे वापस आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और यह एक अकेली जगह है, रिहैब।" कोच मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना होगा कि लियोन बाउंड्री पर फील्डिंग में कितना समय बिताते हैं, जहां उन्हें हाल ही में दोनों चोटें लगी हैं। अगले 12 महीनों में 21 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, इसलिए चिंता की बात चोट से बचना है। उन्होंने कहा, "जब आपको इतनी बड़ी चोट लगी हो और आप उस उम्र में पहुंच जाएं, तो कोई गारंटी नहीं होती। वापस आना एक बात है और फिर अगली बात ज़ाहिर है एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करना है। हम इसे मैनेज करेंगे। हमें भरोसा है कि वह करेगा।"
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